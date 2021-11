0

KNUD VOSS machen norddeutschen Post-Punk mit nicht hörbaren Boogie-Einflüssen und holen am 12. November ihr Release-Konzert in der Schaubude nach.

Der Prosecco und die Flips für die Release-Party zum KNUD VOSS-Debüt „Capristube“ in der Schaubude waren schon bestellt und die Shirts auch schon ganz passabel gebügelt, aber dann kam 2020 irgendwas dazwischen. Doch das ist alles alter Käse, denn nun kommt wieder Leben in die Bude und das ist ein verdammt guter Grund das Release nochmal gebührend nachzufeiern. Mit dabei sind Angora Club aus Flensburg. KNUD VOSS klingt irgendwie nach einer vertonten Version von „Ein Colt für alle Fälle“ und „Western von Gestern“ und ist im gut aufgestellten und punkaffinen Plattenschuppen irgendwo zwischen A und Z einzuordnen. Die Boulevardpresse sagt dies zu dem 4er von der SH-Westcoast: OX-Fanzine: „Mit ihrer „Capristube“ schicken sich KNUD VOSS an, das Debüt des Jahres (2020) zu veröffentlichen ... Musikalisch gibt es rhythmisch-sägende Gitarren und schön blubbernde Synthie-Einsätze“. Trust-Fanzine: „Mit nordischer Schnauze ironisieren sie den desolaten Zustand unserer Spezies ... als würde Udo Lindenberg emotionalen Punk Rock machen …“. Tickets könnt ihr euch auf der Seite der Kieler Schaubude unter www.kieler-schaubude.de besorgen.

12. November • Schaubude