Die AIDAsol am Kieler Ostseekai (Bild: PORT OF KIEL)

Die AIDAsol ist bereit, endlich wieder mit Passagieren abzulegen. (Bild: PORT OF KIEL)

Noch liegt die Mein Schiff 1 im Kieler Ostuferhafen, bevor sie Samstagabend am Ostseekai anlegt. (Bild: Stephen Gergs)

Der Seehafen Kiel erklärt die Kreuzfahrtsaison für eröffnet. Die „AIDAsol” und „Mein Schiff 1” stehen bereits in den Startlöchern, um am kommenden Pfingstwochenende die Passagiere zu begrüßen und vom Ostseekai abzulegen.

Leinen los!

Endlich ist es wieder soweit! Am 22. und 23. Mai dürfen in Kiel die ersten Kreuzfahrtschiffe den Reisebetrieb erneut aufnehmen. Die „AIDAsol” liegt bereits am Kreuzfahrtterminal Ostseekai und legt planmäßig Samstagabend um 18 Uhr zu einer viertägigen Kreuzfahrt ab. Direkt im Anschluss wird die „Mein Schiff 1” von TUI Cruises aus dem Ostuferhafen ebenfalls an den Ostseekai geholt, um dort dann einen Tag später ihre Passagiere an Bord zu nehmen. Am Pfingstsonntag legt das Schiff gegen 19.30 Uhr ab.

Der Hafen ist startklar

Im Kieler Hafen ist schon alles für die beiden Abreisen vorbereitet: Die Terminal-Anlagen sind einsatzbereit, die technischen Einrichtungen fertig zur Nutzung und auch die Abfertigungskonzepte wurden erfolgreich erprobt. Natürlich liegt auch ein großes Augenmerk auf den Sicherheits- und Hygienekonzepten, welche eng mit den Behörden und Reedereien abgestimmt wurden. „Darauf haben wir lange hingearbeitet und wir sind startklar”, fasst Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der SEEHAFEN KIEL GmbH, zusammen.

„Ein Stück Freiheit zurück”

Auf Landgänge müssen die ersten Ostseereisenden zwar zunächst verzichten aber Dr. Claus ist sich sicher, dass schon allein die Ermöglichung der Kreuzfahrten einen bedeutsamen und zufriedenstellenden Schritt darstellt: „Der Seetourismus ist von großer regionalwirtschaftlicher Bedeutung und gibt den Menschen ein Stück Freiheit zurück.” Weiter zeigt er sich erkenntlich gegenüber den Verantwortlichen, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben: „Wir bedanken uns bei der Landesregierung, insbesondere bei Herrn Günther, Herrn Buchholz und auch bei Herrn Garg, die Kreuzfahrten unter Einhaltung strenger Auflagen wieder ermöglicht.”

Diese Schiffe sind sonst noch dabei

Bis Ende Juni wird die „AIDAsol“ jeweils mittwochs und samstags in Kiel zu sehen sein, während die „Mein Schiff 1“ immer sonntags am Ostseekai zum Passagierwechsel bereitsteht. Dazu werden eine fünftägige und eine zweitägige Reise durchgeführt. Als drittes Schiff stößt im Mai noch die „Hanseatic Inspiration“ von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten hinzu. Ende Juni löst die größere „AIDAprima” die „AIDAsol“ in Kiel ab und auch MSC Kreuzfahrten ist dann mit einem Schiff in Kiel präsent. Die „MSC Seaview“ wird ab dem 3. Juli - und bis in den Herbst hinein - jeweils siebentägige Kreuzfahrten ab dem Ostuferhafen unternehmen. Bis zum Jahresende sollen etwa 100 Kreuzfahrtanläufe verzeichnet werden.