Beim Stadtfest in Kronshagen warten eine Reihe cooler Veranstaltungen auf euch! (Bild: honorarfrei)

Während des zehntägigen Jubiläumsfestes im Juni bieten zahlreiche Kronshagener Vereine, Verbände und Organisationen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm an, das für alle Kronshagenerinnen und Kronshagener bestimmt etwas bereithält.

In der aktuellen Ausgabe des Kronshagen Magazins findet ihr dazu ein herausnehmbares Festprogramm. Das Magazin liegt im Rathaus, im Bürgerhaus, im Rewe Markt und in weiteren örtlichen Geschäften aus. Damit ihr schon jetzt wisst, was auf euch zukommt, hier ein kleiner Ausschnitt.

Freitag, 3. Juni

10 Uhr: offizieller Jubiläumsempfang der Gemeinde Kronshagen für geladene Gäste im Bürgerhaus Kronshagen

Samstag, 4. Juni

12–20 Uhr: Badminton-Turnier Sporthallen am Suchsdorfer Weg

14–24 Uhr: Siedlerfest mit Umzug durch die Siedlung, Westwood Outfield (ab 14.30 Uhr) und DJ Mike Krause (ab 20 Uhr) Parkplatz Tegelkuhle

Sonntag, 5. Juni

10.30 Uhr: Kopperpahler Straßenpicknick Kopperpahler Allee zwischen Henry-Dunant-Allee und Berthavon-Suttner-Straße

Montag, 6. Juni

17 Uhr: A Tribute To Johnny Cash Open-Air-Konzert der LineWalkers vor der Christuskirche

Mittwoch, 8. Juni

ab 16 Uhr: Basketball-Mitmach-Turnier für Kinder und Jugendliche, Sporthalle GymKro

Donnerstag, 9. Juni

15 Uhr: Senioren-Kaffeenachmittag Clubraum im Bürgerhaus

Freitag, 10. Juni

14–16 Uhr: Fahrradtour „Historisches Kronshagen“ Start: Kopperpahler Allee/Eckernförder Straße am Bürgerhaus

Samstag, 11. Juni

10 Uhr: GHK-Festumzug durch Kronshagen Start: Sportzentrum Suchsdorfer Weg

Sonntag, 12. Juni

10 Uhr: „Kronshagen läuft“, Start: Parkplatz Bürgerhaus Start und Siegerehrung mit der Schirmherrin und Ehrengast Heike Henkel

Hier geht es zum ausführlichen Programm.