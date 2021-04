WIR MACHEN WEITER TO HUUS - Ist das Motto und wir finden: gute Idee (Bild: Kulturfestival SH)

Um die Kultur- und Veranstaltungsbranche während der Corona-Pandemie zu unterstützen, findet am 18. April das Kulturfestival Schleswig-Holstein in Kiel statt.

Die Corona-Pandemie betrifft viele Branchen, ganz besonders leiden darunter jedoch Kunst- und Kulturschaffende. Um diesen Menschen eine Bühne zu bieten und den Schleswig-Holsteiner*innen ein Kulturerlebnis zu ermöglichen, findet in diesem Jahr das Kulturfestival SH online statt. Verschiedene Kunstschaffende treten in der Vaasahalle in Kiel auf und die Auftritte werden live auf Youtube und Facebook übertragen. Danach steht der Stream zum Abruf zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es auf der Website unter www.kulturfestival.sh.

Hier das Programm im Überblick:

11 Uhr: Martina Vogel und Christian Schällert

13 Uhr: Stattwerke

15 Uhr: Broschmann und Finke Company

17 Uhr: Norddeutsche Sinfonietta

19 Uhr: Salamanda