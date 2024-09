0

Am 15. September präsentiert sich die „Kulturinitiative Gaarden“ erstmals auf dem 29. Gaardener Brunnenfest und informiert über ihre Pläne für ein neues Kulturzentrum im Stadtteil.

Ein neues Kulturzentrum für Gaarden

2023 haben sich das Netzwerk für revolutionäre Ungeduld e.V. (NfRU), die Kulturinitiative Gaarden und lokale Künstler*innen zusammengeschlossen, um ein dringend benötigtes Kulturzentrum in Gaarden zu schaffen. Es fehlt an bezahlbaren Räumen für die Produktion und Aufführung von darstellender Kunst wie Theater, Tanz, Film und Aktionskunst. Das geplante Zentrum soll dieser Lücke entgegenwirken und bietet Raum für Workshops, Lesungen, Konzerte und vielfältige andere kulturelle Aktivitäten. Besonders Menschen, die bisher wenig Kontakt zu Kunst und Kultur hatten, sollen durch diese Angebote angesprochen werden.

Die Kulturbank gegen Einsamkeit

Ein Highlight des Brunnenfests wird die Einweihung der „Kulturbank gegen Einsamkeit“ sein, gestaltet vom Künstler Lennart Holzborn. Diese bunte Bank lädt Besucher ein, sich zu setzen und miteinander in Kontakt zu kommen, um kulturelle und soziale Interaktionen zu fördern. Gefördert wurde dieses Projekt von Gemeinsam Kiel Gestalten im Rahmen von „Robi liest in Gaarden“.

Mitmachen und Mitgestalten

Die Kulturinitiative Gaarden freut sich auf regen Zulauf und fruchtbare Diskussionen am Informationsstand. Interessierte können sich über die verschiedenen Projekte informieren und sich als potentielle Mitstreiter*innen einbringen. Die Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, Kultur erfahrbar zu machen und die Kommunikationsfähigkeit im Stadtteil zu fördern.

Weltkindertag in Gaarden

Mit einer besonderen Aktion am 20. September wird die Initiative zum Weltkindertag in Gaarden aktiv. Das Projekt „Robi liest in Gaarden“ lädt an diesem Tag Schüler*innen der Klassenstufen 2-5 zu einer spannenden Rallye auf dem Gelände der Hans-Christian-Andersen Stadtteilschule ein.

Die Kulturinitiative Gaarden, im Jahr 2023 gegründet und aus dem Förderverein Gaarden liest e.V. hervorgegangen, ist aktuell kein eingetragener Verein. Sie steht in enger Kooperation mit dem Netzwerk für revolutionäre Ungeduld und arbeitet daran, Gaarden kulturell zu bereichern. Ganz nach dem Motto: Kultur von Allen für Alle!