Künstlerin Kristin Preugschat und Ex-Holstein-Spieler Fin Bartels präsentieren den Kunstkalender 2025 (Bild: Kristin Preugschat, Aurora Cards e.K.)

2

Vom 4. bis 16. November stellt die Kielerin Kristin Preugschat ihre aktuellsten Werke vor. Ein Teil des Erlöses geht an die Förde Lütten e.V., um Kindern in Not eine Freude zu machen.

Anzeige

Porträts und Tierwelten in kräftigen, bunten Farben und dazwischen hin und wieder abstrakte Motive mit mindestens genauso viel Ausdruckskraft – das ist die Handschrift der Kieler Künstlerin Kristin Preugschat. Inzwischen ist ihre Acrylmalerei landesweit in Galerien zu finden und ihre Werke werden über die Grenzen Deutschlands hinaus nach Dänemark, Schweden, Österreich, die Schweiz, Frankreich und sogar Australien verkauft. Was zeichnet ihre Kunst aus?

„Ich arbeite im Mixed Media Stil auf meist großformatiger Leinwand und verwende kräftige Farben, Tapete, Stoffe, Sand, Paste und auch unter UV-Licht leuchtende Farben für den Special Effect“, erklärt Kristin Preugschat. „Die Vielseitigkeit der Acrylmalerei ermöglicht mir hier fast alles, was ich mir als Künstlerin wünschen kann.“

Ein besonderes Projekt der Kielerin ist ein Kunstkalender, der dieses Jahr zum zweiten Mal erscheint. Je verkaufter Kalender gehen fünf Euro an die Förde Lütten e.V., ein Förderverein, der sich für Kinder in Not – egal ob finanziell, aufgrund einer Krankheit oder fehlender Unterstützung im sozialen Umfeld – einsetzt. Der Verein wurde 2021 von mehreren ehemaligen Holstein-Kiel-Spielern, darunter Fin Bartels, gegründet.

Der Kalender ist unter anderem in der gemeinsamen Ausstellung mit Susanne Hoff-Johannsen erhältlich. Preugschat wird montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 13 bis 17 Uhr vor Ort sein.

4. bis 16. November • Projektraum 13, Holstenstraße 13–15