Wenn schon der Jahresausklang in Kiel einmal mehr in grauen Tönen zu versinken scheint, darf vielleicht zumindest das neue Jahr mit Götterfunken beginnen?

Beethoven, der erste Januar und Kiel – das passt offenbar zusammen. Das hatte auch das Neujahrswunschkonzert zum Start von 2022 gezeigt. Vorab nämlich konnte das Publikum in verschiedenen Kategorien darüber abstimmen, was gespielt werden sollte. So entstand eine Art „Klassik Best-of“, mit dem das neue Jahr eingeläutet wurde.

Das hat fantastisch funktioniert und war nicht nur (aber vielleicht hauptsächlich) für Orchesterkonzert-Neulinge ein schöner Einstieg in diese Welt der Musik.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Kiel Publikum scheinbar reflexartig überall dort, wo der Name „Beethoven“ auftauchte, ein Kreuz setzte. So hatte der bunte Abend am Ende doch einen merklichen Schwerpunkt.

Diesem Umstand trägt das Philharmonische Orchester mit Benjamin Reiners am Dirigentenpult im kommenden Jahr Rechnung: Es gibt sie wieder, Beethovens Neunte. Eine Sinfonie, uraufgeführt 1824, die zu den bekanntesten überhaupt gehört. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Hauptthema des letzten Satzes 1985 zur offiziellen Europahymne erkoren wurde – Freude, schöner Götterfunken!

Gesanglich unterstützt wird das Orchester von Karola Sophia Schmid (Sopran), Tatia Jibladze (Alt), Christopher Diffey (Tenor) und Samuel Chan (Bariton) sowie dem Philharmonischen Chor und dem Opernchor.

Karten für das am 01.01.2023 um 18:00 Uhr in der Wunderino Arena stattfindende Konzertspektakel gibt es ab rund 20 Euro auf www.theater-kiel.de, telefonisch unter 0431 – 901 901 sowie an den Vorverkaufsstellen des Theaters im Schauspiel- und im Opernhaus.