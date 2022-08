Neben den unterschiedlichen Ernährungsweisen und besonderen Bedürfnissen der Senior:innen gilt es für Eugeniusz Lau auch auf die penible Einhaltung der Hygienevorschriften zu achten (Bild: falkemedia Regional/Finja Thiede)

(Bild: falkemedia Regional/Finja Thiede)

(Bild: falkemedia Regional/Finja Thiede)

0

Gekocht wird nur zu Hause oder im Restaurant? Nicht ganz! Auch in der Kieler Pflegeresidenz Günter-Lütgens-Haus scheppern die Töpfe, zischen die Pfannen und klirren die Gläser. Mittendrin: stellvertretender Küchenleiter Eugeniusz Lau.

Ein Koch, der kann!

Jeden Monat stellen wir euch Senior:innen mit spannenden Lebensgeschichten oder ihre fleißigen Pflegekräfte aus dem Günter-Lütgens-Haus vor – diesmal verschlug es uns bei unserem Besuch in das Herzstück der Einrichtung: die Küche! Dort trafen wir auf den Koch Eugeniusz Lau. Seit fast 25 Jahren schwingt er schon den Kochlöffel, davon 13 Jahre in der Kieler Pflegeresidenz. Über die Jahre ist er zu einem echten Frühaufsteher geworden: Jeden Morgen um 5:30 Uhr fängt er an zu schnippeln, zu rühren und zu brutzeln – und all das mit purer Leidenschaft: „Ich koche mit Herz und Leib und Seele!“

(Bild: falkemedia Regional/Finja Thiede)

Auf die Abwechslung kommt es an

Neben der Zubereitung der Mahlzeiten ist Eugeniusz Lau gemeinsam mit Küchenleiter Christian Trautmann zuständig für die Zusammenstellung der Speisepläne. Damit es auf den Tellern nicht eintönig wird, gibt es für jeden Wochentag ein Motto. Montag ist zum Beispiel der „süße Tag“, mittwochs gibt es Aufläufe, und am Ende der Woche wird natürlich ein Sonntagsbraten serviert. „Zudem machen wir unsere Gerichte von der Saison abhängig. Im Frühling gibt es Spargel, im Herbst Grünkohl“, ergänzt Eugeniusz Lau. Hin und wieder fragt er die Bewohner:innen auch nach ihren Wünschen und plant ihre Lieblingsspeisen ein. „Am beliebtesten ist die alte bürgerliche Küche.“ Pizza und Pommes kommen daher nicht so gut an, Königsberger Klopse und Gulasch dafür umso mehr.

(Bild: falkemedia Regional/Finja Thiede)

Der Höhepunkt des Tages

Egal ob Frühstück, Mittagessen, Kaffeezeit oder Abendbrot – die Mahlzeiten sind für viele der Bewohner:innen echte Highlights. Für genau diese Highlights verantwortlich zu sein, löst in Eugeniusz Lau ein Gefühl der Dankbarkeit und Erfüllung aus: „Es gefällt mir in dieser Einrichtung viel besser als im Restaurant, denn hier wird viel mehr wertgeschätzt, was ich koche und ich bereite den Leuten so eine große Freude.“ Und es sind nicht nur die Senior:innen, die ihn (und seine großen Portionen) schätzen – auch Residenzleitung Katinka Clausen ist glücklich, einen so erfahrenen und kompetenten Koch wie Eugeniusz Lau in ihrem Team zu haben.

Günter-Lütgens-Haus

Charles-Roß-Ring 89-91, Kiel

Tel.: (0431) 33 97 90

kiel-guenter-luetgens-haus@alloheim.de

www.alloheim.de/pflege-kiel-guenter-luetgens