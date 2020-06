(Bild: Marc Zillgitt)

(Bild: Charlotte Krusche)

Ab Mittwoch, den 10. Juni werden wieder Veranstaltungen im Literaturhaus SH stattfinden. Den Anfang machen Joshua Groß und Zara Zerbe mit Live-Musik von Ebbe Funk.

Der Roman „Flexen in Miami“ von Joshua Groß handelt von dem Protagonisten Joshua, der sich aufgrund eines Künstlerstipendiums einer ominösen Stiftung in Miami aufhält. Dort findet er sich in einem smarten Apartment wieder: Geld und Astronautennahrung werden von einer Drohne geliefert und der Kühlschrank spricht mit ihm. Abwechslung bietet das Computerspiel „Cloud Control“, das sich in Echtzeit aus den Daten der Gamer speist. Bei einem Basketballspiel lernt Joshua die Meeresbiologin Claire kennen. Zusammen begeben sie sich auf eine Reise nach Nassau, wo Claire ihm mitteilt, dass sie schwanger ist, jedoch offenlässt, ob das Kind von ihm ist.

Der Autor hat mit diesem Roman ein beeindruckendes Spiel um Identitätsverluste und um verschiedene Ebenen der Wirklichkeit geschaffen.

(Bild: Marc Zillgitt)

Zara Zerbes „Limbus“ handelt von einer Ich-Erzählerin, die in Schleswig-Holstein mit dem Zug unterwegs ist und einen unfreiwilligen Stopp in Neumünster einlegen muss. Die Wartezeit verbringt die Erzählerin bei einem McDonald's, wo sie über ihre Lebenslage nachdenkt, ihr Leben Revue passieren lässt und erzählenswerte Geschichten in ihrem Notizbuch aufschreibt. Außerdem präsentiert Zara Zerbe Einträge aus ihrem Online-Tagebuch "Superspacelabor 2020".

Die Autorin hatte viele Jahre die Erwartung, dass 2020 das Jahr ist, in dem die Zukunft letztendlich in der Gegenwart angelangt sein sollte. In „Superspacelabor2020“ widmet sie sich der Frage, wie viel Zukunft nun wirklich in unserer Gegenwart steckt. Zara Zerbe, geboren 1989, ist Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift "Der Schnipsel" und erhielt 2018 den Literaturpreis Neue Prosa.

Den musikalischen Rahmen der LeseLounge bildet der Musiker Ebbe Funk. Ausgerüstet mit seiner MPC 500 und SP-404 SX gräbt sich der Kieler Beat-Producer durch den Schallplattendschungel auf der Suche nach Funk-Loops, verstaubten Jazz-Akkorden oder verklebten 80er-Sounds, die er zu einem Klangteppich webt und mit Drums, die zum Kopfnicken führen, vereint.

- Eine Anmeldung ist erforderlich

- Die allgemein geltenden Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Über unser Hygienekonzept könnt ihr euch auf der Homepage des Literaturhauses informieren.

LeseLounge mit Joshua Groß und Zara Zerbe,

Mittwoch, 10.06.2020, Beginn: 19.30 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) |

Literaturhaus SH, Schwanenweg 13; Alter Botanischer Garten |

Eintritt: 5,- Euro | Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0431/5796841