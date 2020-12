1

Am Samstag, den 19. Dezember läuft die Lostrommel heiß: dann veranstaltet Lillebräu ein eigens für die Kieler Clubs und Kinos initiiertes „Buddel Bingo“. Mit einem Zwickel-Sixpack unterstützt ihr die Kulturszene und habt die Chance auf einen von über 200 Gewinnen.

Und so funktioniert’s

Um teilzunehmen, kauft ihr einen oder mehrere Bingo Sixpacks für jeweils 15 Euro. Jedes Sixpack enthält sechs Flaschen frisches Kieler Zwickel, das wir für die Aktion frisch gebraut wurde. Jedes Sixpack enthält auch genau eine Losflasche mit einem Bingofeld und einer Los-Nummer. Diese Flasche berechtigt euch zur Teilnahme an der Bingo Ziehung am 19. Dezember ab 18 Uhr auf kiel.live. Bewahrt sie gut auf, denn sie bestätigt euch den Gewinn! Wenn ihr sie im Januar in der Brauerei vorzeigt, könnt ihr euren Gewinn abholen.

Einen Bingo Sixpack erhaltet ihr in der Brauerei beim Growler Donnerstag (10.12, 17.12 von 17- 20 Uhr) oder beim Werksverkauf am 12.12. von 10-14 Uhr. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Bingo-Sixpack Online zzgl. Versandkosten bis zum 08.12 zu erwerben. Ein Drittel der Einnahmen eines jedes Sixpacks kommt dabei Kiel hilft Kiel zugute. Lillebräu rechnet mit Los-Einnahmen von 13.000 Euro, die an zehn Clubs und Kinos verteilt werden.

Übrigens verlosen auch wie als falkemedia Medienhaus jeweils ein Abo der Mac Live sowie der Digital Photo, dem Fachmagazin für Fotografie.

Weitere Infos erhaltet ihr auf der Lillebräu-Homepage.