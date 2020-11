Lokalhelden: Blaues Wunder, Atelier Schüen & Made4Kiel

(Bild: valentinrussanov/ E+/ Getty Images)







Erneut zeigen wir euch, welche tolle Aktionen sich Kiels Einzelhändler*innen während des Lockdown light überlegen. Heute mit Blaues Wunder, Atelier Schüen & Made4Kiel.

Blaues Wunder: Faire Mode und mehr

We love eco & fair: Im Eco Concept Store Blaues Wunder in Heikendorf finden die Fair Fashion Fans unter euch viele ihrer Lieblingsmarken, wie z.B. JAN N JUNE, LangerChen, Langbrett, Armedangels, O MY BAG uvm. Aber auch nachhaltige Geschenke für die ganze Familie, Rucksäcke, Taschen und Naturkosmetik könnt ihr bei Berit und Sandra im Blauen Wunder entdecken. Im November lohnt sich ein Besuch besonders: Bis Ende des Monats gibt es 10 % Rabatt auf alle Styles von Armedangels – im Laden und auch im Online Shop.

WAS? Einkaufen mit gutem Gewissen

WANN? Mo - Fr 10-13 und 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr

WO? Dorfstraße 5 in Heikendorf

WIE? Im Online-Shop von Blaues Wunder

Atelier Schüen: Zauberhaftes und Handgemachtes

In Holzdorf, zwischen Schlei und Ostsee, findet ihr das kleine Atelier Schueen, das Anne-Katrin Schüen hier führt. Natürlich gibt es hier großartige Zeichnungen – aber unter dem Namen „Fördezauber“ fertigt Anne-Katrin auch hübsche Armbänder, tolle Drucke oder einzigartige Ledertaschen an. Tolle Geschenkideen für Sie und Ihn!

PS: Auch Aufträge für individuelle Arbeiten werden hier angenommen. Jedes Werkstück ist durch reine Handarbeit ein echtes Unikat. Kleinserien in der Glasgravur übernimmt Anne-Katrin auch gerne, wobei auch hier jedes Stück von Hand graviert wird.

WAS? Geschenke für Sie und Ihn

WANN? An allen 4 Adventswochenenden: Sa + So 11 – 16 Uhr

WO? Dorfstraße 28, Holzdorf

WIE? Einfach während der Öffnungszeiten vorbei kommen oder direkt eine Nachricht bei Instagram (@atelier_schueen) oder per Mail schicken (info@atelier-schueen.de)

Made4Kiel & Strandwärts: Kiel-Wear für alle!

Strandwärts ist das neue Bio-Label von Made4Kiel. Bei Strandwärts werden nur Materialien aus 100% reiner Bio-Baumwolle verwendet, bei der Bestellung im Onlineshop wird in einem Bio-Baumwollbeutel verschickt und natürlich sind alle Designs handmade in Kiel und auch dort gedruckt. Regional, fair und cool: Was für eine Mischung!

Außerdem gibt es bei Made4Kiel natürlich weiterhin die beliebten Kielschiff-Drucke, zum Beispiel auf Hoodies (39,90 Euro) oder auch als Shirt für die Kleinen in vielen Farben und Größen (15,90 Euro). PS: Die Kiel-Masken findet ihr hier übrigens auch, für 7,90 Euro oder als Doppelpack für 15 Euro.

WAS? Hoodies, Shirts und mehr

WANN? Mo–Fr 12–18 Uhr, Sa 10–14 Uhr

WO? Brunswiker Straße 48, Kiel

WIE? Vorbeikommen oder online bestellen unter www.made4kiel.de/www.strandwaerts.com