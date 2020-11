Was Heyck, die Genussküste und XY während des Teil-Lockdowns in Kiel anbieten, erfahrt ihr hier (Bild: andres/Getty Images)





Wir haben wieder zwei tolle Unternehmen in Kiel nach ihren Angeboten gefragt. Heute dabei sind: Heyck Kaffeerösterei und die Genussküste am Blücherplatz.

Heyck Kaffeerösterei und Teehandlung

Endlich ist wieder Zeit für den beliebten Weihnachtskaffee – eine von über 50 Kaffeespezialitäten, die im Traditionshaus täglich frisch geröstet werden. Auch unter den Kakaos und über 300 Teesorten gibt es leckere weihnachtliche Mischungen. Auf Naschkatzen aller Art warten feinste Süßwaren-Spezialitäten. In Kombination mit dekorativem Porzellan und Zubehör ist das Angebot eine Fundgrube für kleine und große Geschenke – tolle Beratung inklusive. Übrigens: Weihnachtsmänner und Bastelfans finden hier auch tolle Kaffeesäcke.

WAS? Alles rund um Kaffee, Tee und Kakao

WANN? Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr

WO? Kieler Altstadt, Faulstraße 2a

WIE? Vorbeikommen und in Genüssen schwelgen, telefonisch vorbestellen und Express-Abholung am Seiteneingang nutzen oder online bestellen unter www.heyck.de

Genussküste: das Café direkt am Blücherplatz

In dem gemütlichen Café direkt am Blücherplatz kocht und backt Cecila Osès mit ihrem Team jeden Tag in der Woche mindestens drei genussreiche Mittagsessen (mit Fleisch, vegetarisch, teils auch vegan).

Die besonderen Caféspezialitäten, die Franzbrötchen und frischen Stullen begeistern die Gäste. Beim Mittagstisch sind die original schwedische Kötbullar, Currys jeglicher Art und die leckeren Suppen ein echter Renner. Alles gut verpackt und zum Mitnehmen. Außerdem achtet man hier darauf, regionale Erzeugnisse zu nutzen! Kommt vorbei, das Team freut sich auf euch!