Lokalhelden: Neptunsgeschmeide, Rankwerk & Atelier Manou

Wie könnt ihr bei Neptunsgeschmeide, Rankwerk oder Atelier Manou aktuell einkaufen? Wir verraten es euch







Heute stellen wir euch bei unseren Lokalhelden Neptunsgeschmeide, Rankwerk und Atelier Manou von Manuela Rathje vor. Schon gespannt?

Neptunsgeschmeide: Individueller Schmuck & Accessoires

Passender könnte ein Geschenk dieses Jahr kaum sein: Glaube, Liebe und Hoffnung prägen den Weihnachtsschmuck bei Neptuns Geschmeide. Schon ab 29 Euro bekommt ihr individuelle Stücke, so auch die Gürtellschließe für 129 Euro oder den blau schimmernden Siegelring für 79 Euro. Aktion: Vom 1. bis zum 13. Dezember gibt’s im Onlineshop 10 Prozent Rabatt mit dem Code „HOPE21“

Auch ganz persönliche Stücke sind möglich, fragt einfach bei Inhaber Martin Wolke und seiner Frau Jen nach und erzählt von euren Wünschen.

WAS? Schmuck, Accessoires, Schönes

WANN? Nach Terminvereinbarung

WO? Alte Landstraße 46, Quarnbek OT Stampe

WIE? Terminvereinbarung unter Tel.: (04340) 403 62 82, www.neptunsgeschmeide.de oder via ahoi@neptunsgeschmeide.de

Die kürzeste Lieferkette der Welt

Rankwerk möchte euch dabei unterstützen, in eurem Zuhause Gemüse, Salate und Kräuter anzubauen. Dafür produziert das Start-Up ökologische und faire Gartenartikel mit höchster Qualität. Rankwerk arbeitet ausschließlich plastikfrei und mit natürlichen Ressourcen. Gärtnern in der Stadt ist angesagt wie nie, denn eines ist klar: Die kürzeste Lieferkette der Welt, ist von deinem Balkon direkt auf den Teller!

Mit der Saatgut-Boxen seid ihr perfekt für den Start gewappnet:

- hochwertiges Saatgut in Demeter-Qualität

- Anzuchthilfen für den unkomplizierten Start

- anschauliche Anleitungen mit den wichtigsten Fakten, für den einfachen Einstieg ins Gärtnern

Das Team freut sich darauf, euch in der Rankwerk-Community begrüßen zu dürfen!

Mehr Infos auf www.rankwerk.de

WAS? Home Gardening

WANN? Wie euch die Nase gewachsen ist.

WO? Im Online Shop und Abo

WIE? Einfach anmelden und mit den Eigengewächsen starten.

Atelier Manou von Manuela Rathje

Über die Malerei ein Bewusstsein für die Nachhaltigkeit zu erlangen, ist eines der Säulen von Manuela Rathje in ihrem

Atelier Manou. Mit ihrer Malerei bewegt sie viel und ermöglicht den Betrachter*innen so einen anderen Zugang zur

Kunst. „Wenn die Betrachter*innen über das Bild und deren Inhalte, so wie bei dem Werk „weißes Gold” über den

Elfenbeinhandel, nachdenkt habe ich mein Ziel erreicht”, sagt die Künstlerin. „Mir sind Natur und Umwelt, der Mensch und das Tier thematisch wichtig! Wir leben nur als Besucher auf diesem Planeten und daher denke ich, sollten wir alles dafür tun, damit nachfolgende Generationen weiterhin existieren können.“ Die Künstlerin möchte mit ihren Bildern bewegen, gar aufrütteln. Gerade wenn es um Menschen, Tiere und Ungerechtigkeiten geht.

So wurde zum Bespiel 2019 das Bild New York über Christie´s zu Gunsten Viva con Agua für den Brunnenbau in Mosamik zum Thema Wasser für 8500 Euro versteigert. Durch die Versteigerung ihres Werks „Ivo“ ( Leinwanddruck ) konnte sie in diesen Jahr 1500 Euro für das Krefelder Affenhaus spenden. Zur Zeit werden für die Stiftung von Dirk Steffens Biodiversity Foundation und der Loki Schmidt Stiftung Spenden für heimische Projekte in Eckernförde und Hamburg gesammelt.

Inspirationen zu Geschenkideen und ihre Kunst erhaltet ihr unter www.manuela-rathje.de.

WAS? Kunst zum Verschenken

WANN? Wie euch die Nase gewachsen ist.

WO? Im Online Shop und vor Ort im Atelier

WIE? Einfach online stöbern oder im Atelier vorbeischauen