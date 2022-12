(Bild: Mehran Montazer)

Rund um die Feiertage haben wir echte Konzert-Momente für euch, die das Fest der Familie abrunden. Neben Georg Schroeter und Marc Breitfelder in der Alten Meierei stehen auch Till Brönner und Band im MuK sowie Lena Finck-Stoltenberg mit ihren liebevollen Lieder und Gedichten auf der Bühne im Lutterbeker.

Giora Feidman

27. Dezember, 20 Uhr • St. Nikolai-Kirche

Musik verbindet – Menschen, Kulturen, sogar ganze Länder. Musik braucht keine Sprache, sie ist selbst eine, die jeder verstehen kann. Sie urteilt nicht über den Geist, den sie berührt. Der Klezmermusiker Giora Feidman weiß um das berührende Wesen der Musik wie kaum ein anderer und drückt seine beeindruckende Einstellung zum Leben darin aus. Seit jeher setzt er sich für den Frieden ein und hat die dadurch gewonnenen Freundschaften immer mehr zu schätzen gelernt. Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Klarinettist daher einen ganz besonderen Wunsch: seine Friedensbotschaft einmal um die Welt zu tragen. Seit Januar 2022 ist er deshalb weltweit mit seinem neuen Friendship-Programm auf Tournee und lässt sich diesen Traum wahr werden.

Bluesige Weihnacht in Stall und Stube

23. Dezember, 14.30 + 19.30 Uhr • Alte Meierei am See

Wie jedes Jahr einen Tag vor Heiligabend wird dieses Ereignis zum Abschluss eines tollen KULTourPUR-Jahres nicht von Matthias Stührwoldt allein bestritten. Er hat sich wieder seine zwei streitbaren Partner an die Seite gestellt, die für einen wunderbaren musikalischen Rahmen sorgen werden – Georg Schroeter und Marc Breitfelder! Und Matthias Stührwoldt wird mit seinen Geschichten ein Übriges dazutun, denn eines dürfte klar sein: Zwischen sich übergebenden Hunden, verunfallten Weihnachtsfrauen und Marzipanbrotfressattacken wird es am 23. Dezember in diesem Jahr wieder in der Alten Meierei am See zum Abschluss des traditionellen VorWeihNachtsFestivals „Und wenn das 5. Lichtlein brennt … !?!“ nicht allzu besinnlich zu gehen.

Till Brönner & Band

23. Dezember, 20 Uhr • MuK

Lässig, cool und extrem variantenreich – wer Till Brönner schon einmal gesehen hat, weiß: Tritt der charismatische Musiker mit unbändiger Spielfreude ins Scheinwerferlicht, ist die Magie des Moments sofort da. Pünktlich zum vielleicht wichtigsten Fest des Jahres kehrt er nun wieder bei zahlreichen Konzerten auf die Bühnen in Deutschland zurück und kommt auch in den Konzertsaal der MuK, um seinen Fans ein inniges Hörerlebnis voll intimer Weihnachtsstimmung zu bescheren. Dabei darf das Publikum ein echtes Feuerwerk an Hits aus unterschiedlichen Jahrzehnten, Genres und Alben erwarten. Sicher ist: Der charismatische Musiker wird so mitreißend und vielseitig wie nie zuvor einen musikalischen Bogen von deutschen Weihnachtsklassikern über nachdenkliche Popmomente bis zu elegant-loungigen Late-Night-Remakes amerikanischer Evergreens schlagen.

Gesang und Gedichte fürs Herz

27. Dezember, 20 Uhr • Lutterbeker

Emotionale Lieder und liebevolle Gedichte können von Lena Finck-Stoltenberg angehört werden. Mit ihrem Programm „Erinnern“ berührt sie ihr Publikum und regt zum Nachdenken an. In dem Programm enthalten sind Lieder und Gedichte, die sie bereits in ihrer Jugend geschrieben hat. Inspiriert wurde sie dabei von den Fragen, die so manch einer an das Leben hat. Unter anderem auf Deutsch, Englisch, Schwedisch und Spanisch singt sie über Verständnis, Mitgefühl, Freude, Veränderung und Hoffnung. Tickets gibt es für 19 Euro.