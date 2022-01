Solltet ihr bei der ZVE 2022 mitmachen, schafft ihr ein Bewusstsein für den Umgang mit eurer Lebenszeit und verdient dabei bares Geld. (Bild: SurfUpVector/iStock/GettyImages)

Ein Jahr lang untersucht das Statistische Amt Nord im Rahmen der Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022 wie viel Zeit Menschen für welche Aktivitäten aufwenden – und ihr könnt mit wenigen Klicks davon profitieren.

Schon wieder beginnt ein neues Jahr! Aber wo ist das Vergangene eigentlich geblieben und wieso rast die Zeit eines Tages, einer Woche oder Jahres eigentlich so schnell an uns vorbei? Der Grund: Wir beschäftigen uns in unserem Alltag mit vielen unterschiedlichen Dingen. Neben unserem Beruf gehen wir weiteren Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigungen nach – oftmals ohne bewusst auf die dafür aufgebrachte Zeit zu achten. Mit der ZVE schafft das Statistikamt Nord eine wichtige Informationsgrundlage für eine Vielzahl gesellschaftspolitischer Fragen.

Was steckt dahinter?

Bei der Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022 werden Haushalte in Deutschland befragt, zuletzt in den Jahren 2012/2013. Durch die ZVE erfahrt ihr, wie viel Zeit ihr für welche Aktivitäten aufwendet und wann ihr im Tagesverlauf diesen Tätigkeiten nachgeht. Dabei schafft die Befragung des Statistischen Amtes Nord eine wichtige Informationsgrundlage für eine Vielzahl gesellschaftspolitischer Fragen wie „Womit verbringen Kinder und Jugendliche ihre Zeit?“, „Wie verteilt sich die Zeit zwischen Erwerbsarbeit, Hausarbeit, Familien und Persönlichem“ und „Wie sieht der durchschnittliche Alltag von Menschen, die alleine leben, aus?“.

Was erwartet euch?

Um ein realistisches Bild der Zeitverwendung in Deutschland zeichnen zu können, benötigt das Statistikamt einen Querschnitt der Bevölkerung. Das bedeutet, dass jeder an der Befragung teilnehmen kann. Dabei ist es egal, ob ihr alleine oder mit anderen Personen zusammenlebt, ob ihr berufstätig oder erwerbslos seid. Solltet ihr häufig unterwegs sein oder eure Zeit aktuelle eher Zuhause verbringen, spielt auch das keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr den Haushaltsfragebogen ausfüllt und eine Art Tagebuch führt. Hier tragt ihr an drei vorgegebene Tagen eure Aktivitäten im Tagesverlauf ein.

Euer Engagement für den Norden wird mit mindestens 35 Euro als Dankeschön belohnt

Meldet euch auf der Seite der ZVE 2022 an und erhaltet weitere Informationen zu dem Thema.

