Dajana Pfeifer während der Show "Cavalluna" auf ihrem Pferd Lenny in der Wunderino Arena. (Bild: Sandra Goukassian)

(Bild: Sandra Goukassian)

Ein Nachmittag zwischen Pferdeliebe, Feuer-Show und ganz viel Herzblut. Kielerleben-Redakteurin Sandra Goukassian blickte hinter die Kulissen der SHOW "CAVALLUNA" in der Wunderino Arena in Kiel.

Schon beim ersten Schritt in die Stallgasse war klar: Hier sind Pferde nicht nur Teil der Show – sie sind die Stars.

Die Musik tönt fröhlich aus den Lautsprechern, junge Pferdefans in Cavalluna-Shirts streicheln entspannt Mähnen, füllen Heunetze und lachen miteinander. Die Stimmung ist locker, liebevoll und professionell zugleich – ein wunderbarer Einstieg in die faszinierende Welt von Cavalluna, der größten Pferdeshow Europas. Und genau dorthin durfte Redakteurin Sandra für kielerleben.de hinter die Kulissen blicken.

„Jedes Pferd ist anders – und genau das macht unsere Arbeit so besonders.”

– Dajana Pfeifer, Pferdechoreografin bei Cavalluna

Die Kunst der Pferdechoreografie

Dajana Pfeifer, geboren in einer Reiter- und Artisten Familie und von Kindesbeinen an mit Pferden aufgewachsen, ist nicht nur seit fünf Jahren fester Teil des Cavalluna-Teams, sie bringt mit ihrem Mann Nici Pfeifer eigene Pferde mit zur Show – und zwar nicht irgendeine Nummer: Eine mitreißende Feuer-Performance sowie eine aufwendig inszenierte Wasserszene gehören zu ihrem Repertoire.

(Bild: Sandra Goukassian)

Die Ausbildung der Pferde beginnt oft Jahre vorher. „Je nach Charakter, Energielevel und Neugier entscheiden wir, welche Pferde für welche Showelemente geeignet sind”, erzählt Dajana. „Ein Pferd, das mutig auf Distanz geht, passt perfekt für dynamische Nummern. Ein ruhiger Charakter kommt bei Dressur besser zur Geltung.”

„Unsere Pferde sind Sportpartner – aber vor allem sind sie unsere Freunde.”

– Dajana Pfeifer

Pferde als Freunde und Partner

Dass es hier nicht um Show um jeden Preis geht, merkt man schnell. Die Pferde gehören größtenteils den Reiter*innen selbst – wie im Team Astaloego. Sie füttern, pflegen und trainieren ihre Tiere selbst. „Das schafft Vertrauen – und das spürt man auch in der Arena”, so Dajana.

Regelmäßige tierärztliche Checks, hochwertige Fütterung, beheizte Stallzelte, eigene Rückzugsorte und ein minutiöser Zeitplan für Aufbau und Abreise – das ganze Cavalluna-Team arbeitet mit einer bewundernswerten Mischung aus Struktur, Erfahrung und Herz. „Manche sagen: Show und Tierwohl, das passt nicht zusammen, aber wer uns besucht, merkt schnell, wie viel Liebe und Sorgfalt hier drin steckt, sagt Diana.

Offene Türen für Tierschutzorganisationen

Gerade weil es immer wieder kritische Stimmen gibt, legt Cavalluna Wert auf Offenheit. Es gibt Führungen hinter die Kulissen und Tierschutzorganisationen sind eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Besonders beeindruckend: Nach der Show reisen viele Pferde direkt zurück in ihre geräumigen Heimatställe bei Düsseldorf oder – wie bei Dajana – nach Hause in den eigenen Stall bei Berlin.

Und während in der Halle noch das letzte Licht auf die Sandbahn fällt, rollen draußen schon die ersten Trucks – die eingespielte Logistik ist beeindruckend.

Sandras Fazit: Cavalluna ist keine „Pferdenummer” – es ist eine leidenschaftliche Choreografie aus Vertrauen, Respekt und Kreativität. Die Show vereint Reitkunst, Artistik und Emotion – und schafft es dabei, das Wohl der Tiere nie aus den Augen zu verlieren. Wer Pferde liebt, sollte sich dieses Erlebnis nicht entgehen lassen.

Infos, Tickets und Tourdaten für 2026 findest Du auf www.cavalluna.com – Kiel war (wieder) ein magischer Tour-Stopp, aber vielleicht ist Cavalluna bald auch in deiner Nähe!