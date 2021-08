Patricia Windhab übernimmt die Rolle der Malala Yousafzai. (Bild: Olaf Struck)

0

Ab 7. September ist das Stück über die afghanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai wieder im Jungen Theater im Werftpark zu sehen.

Aufgrund der aktuellen, sich überschlagenden Ereignisse um die Machtergreifung der Taliban in Afghanistan nimmt das Junge Theater im Werftpark das Ein-Personen-Stück „Malala“ nach dem Buch von Malala Yousafzai bereits am 7. September um 19 Uhr wieder auf seinen Spielplan. Das Stück ist bereits seit 2016 im Repertoire, durch die aktuellen Ereignisse ist es plötzlich wieder erschreckend aktuell. Die hart erkämpften Errungenschaften in der Bildung für Mädchen und Frauen in Afghanistan sind stark gefährdet.

Im Stück geht es um das Leben von Malala, einem damals jungen aufgeschlossenen Mädchen, das wegen seines Einsatzes für Kinder- und Frauenrechte 2012 von den Taliban angeschossen und dabei schwer verletzt wurde. 2014 erhielt Malala als bislang jüngste Preisträgerin den Friedensnobelpreis. Das Stück eignet sich für Kinder ab zehn Jahren.

Neben den Abendvorstellungen am 7. und 10. September gibt es auch Vormittagsvorstellungen für Schulen. Information und Gruppenreservierung unter Tel.: (0431) 901 12 00 sowie gruppenbuchungen@theater-kiel.de.