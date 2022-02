Die Polizei lobte eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, aus. (Bild: huettenhoelscher/Getty Images)

Am vergangenen Wochenende kam es zu vier Raubtaten auf Gewerbebetriebe in Kiel und

Umgebung. Bei drei der Taten blieb es beim Versuch.

Die erste Tat ereignete sich am Freitagabend in einem Schnell-Imbiss in Russee. Gegen 19:30 Uhr betrat der Täter das Lokal in der Rendsburger Landstraße 363. Unter Vorhalt eines Messer forderte er von einer Angestellten Bargeld. Als

weitere Mitarbeiter des Imbisses, die sich im hinteren Bereich aufhielten, auf die Situation aufmerksam wurden, konnten sie den Mann aus dem Geschäft vertreiben. Sie gaben an, dass er zu Fuß in Richtung der Straße Redderkamp

geflüchtet sei. An der Fahndung waren acht Streifenwagen beteiligt.

Die zweite Tat in Schwentinental

Gegen 21:10 Uhr erschien der mutmaßlich selbe Täter in der Tankstelle an der Bundesstraße 76 in Schwentinental. Auch hier bedrohte er die anwesende Angestellte mit einem Messer. Er erbeutete einen geringen dreistelligen

Euro-Betrag und flüchtete zu Fuß in Richtung Preetzer Chaussee. Eine Fahndungmit insgesamt elf Streifenwagen aus Kiel und dem Kreis Plön blieb ohne Erfolg.

Überfall auf die Aral-Tankstelle Molfsee

Sonntagabend kam es kurz nacheinander zu zwei Überfällen auf Tankstellen in Molfsee und Wellsee, die nach derzeitigem Ermittlungsstand vom selben Täter verübt worden sein dürften.

Gegen 22 Uhr betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hamburger Landstraße 103 in Molfsee. Trotzdem er ein Messer in der Hand hielt, setzte sich die Angestellte zur Wehr und konnte den Täter so vertreiben. Bei dem Gerangel verletzte sich der Mann selbst an der Hand. Die Kriminalpolizei sicherte die Blutspuren zur weiteren Untersuchung.

Weitere Tankstelle in Wellsee überfallen

Noch während der Fahndung, an der zehn Streifenwagen der Polizeidirektionen Kiel und Neumünster eingesetzt waren, kam es gegen 22:20 Uhr zu einem weiteren Überfall auf eine Tankstelle im Gewerbegebiet Wellsee. Der mutmaßlich selbe Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle in der Edisonstraße 44 und gab sich

zunächst als Kunde aus.

Als er ein Messer zog, begab sich der Angestellte in einen sicheren Bereich der Tankstelle und informierte die Polizei. Der Täter flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Wellseedamm. Eine Fahndung mit insgesamt 17 Streifenwagen aus Kiel und dem Kreis Plön führte nicht zum Antreffen des Mannes.

So sieht der mutmaßliche Täter aus

Anhand der übereinstimmenden Beschreibungen handelt es sich bei Täter um einen etwa 180 cm großen Mann mit dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart. Er soll hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent sprechen und bei den Überfällen dunkle Kleidung getragen haben. Auffällig soll eine Jogginghose mit drei Streifen an den Hosenbeinen sein. Aufgrund der zeitlichen Nähe der letztgenannten Taten dürfte er die Strecke zwischen Molfsee und Wellsee mit einem Wagen zurückgelegt haben.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mittlerweile eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Beamtinnen und Beamten arbeiten eng mit ihren Kolleginnen und Kollegen des 4. Reviers sowie mit dem Stabsbereich 5 der Polizeidirektion Kiel und der Kieler Staatsanwaltschaft zusammen.

Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt

Bestandteil der Ermittlungen wegen schweres Raubes ist auch die Prüfung, inwieweit die aktuellen Taten mit den vier Überfällen auf Gewerbebetriebe aus der letzten Woche zusammenhängen. Die Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, aus.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich unter (0431) 160 33 33 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere Personen, denen ein Mann mit einer frischen und möglicherweise nicht fachgerecht behandelten Handverletzung aufgefallen ist, werden gebeten,

sich bei der Polizei zu melden.

Quelle: Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel