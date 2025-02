(Bild: Jakob Fleig)

Vom 1. März bis 26. April 2025 präsentiert der Hof Bissee in Schleswig-Holstein die erste Ausstellung des Berliner Künstlers Martin Bünger.

Unter dem Titel „Schön un Gut“ sind zwölf Arbeiten aus den beiden Serien „Dolce Vita“ und „Bella Italia“ zu sehen. Der Hof Bissee, bekannt für seine rustikale Atmosphäre und regionale Küche, wurde Ende 2024 von Laisa-Maria und Roman Grebe übernommen. Die neuen Betreiber*innen haben sich zum Ziel gesetzt, den Charme des Hofes zu bewahren und zugleich mit frischen Ideen und einem erweiterten Angebot an Gastronomie und Veranstaltungen neue Akzente zu setzen. Diese Ausrichtung passt perfekt zur Ausstellung, die sowohl lokale Gäste als auch Besucher*innen von weiter her anspricht. Die Schau bildet zugleich eine Rückkehr zu den Wurzeln des Künstlers, der 1989 in Kiel geboren wurde und in Strande aufwuchs. Die Wahl des Ausstellungsortes – in unmittelbarer Nähe zu Büngers Heimat – unterstreicht die emotionale und heimatliche Verbundenheit.

Die Werke aus den Serien „Dolce Vita“ und „Bella Italia“ bieten einen facettenreichen Blick auf die Inspirationen, die Martin Bünger auf seinen Reisen und in der Auseinandersetzung mit der mediterranen Kultur geprägt haben. In der „Dolce Vita“-Serie kombiniert Bünger abstrakte Formen mit Symbolen und Worten. Ein wiederkehrendes Element ist der Hummer, der als ikonisches Symbol die Bilder prägt und gleichzeitig eine subtile narrative Struktur schafft. Die Kombination von Symbolen, abstrakten Formen und durch Worte suggerierten Orten weckt eine Sehnsucht nach fernen, konkreten und imaginären Welten und bietet einen modernen Zugang zu künstlerischer Erzählung. Diese Werke laden die Betrachter*innen ein, in eine Welt der Assoziation und Interpretation einzutauchen – eine Welt, die sowohl real als auch erfunden erscheint.

Im Gegensatz dazu ist die „Bella Italia“-Serie vollständig abstrakt. Ohne konkrete Symbole nutzt Bünger hier Farbe, Form und Struktur, um Eindrücke von Italien zu vermitteln. Die Werke wirken atmosphärisch und dynamisch, und bieten Raum für die persönliche Interpretation der Betrachter*innen. Die abstrakten Kompositionen sind eine Hommage an die Farben, Kontraste und die Schönheit Italiens, die in Büngers Werk durch eine klare, expressive Sprache erlebbar werden.

„Ich wollte Kunst besitzen, darum male ich“, sagt Martin Bünger. Als Autodidakt hat er eine unverwechselbare künstlerische Handschrift entwickelt, die gleichzeitig intuitiv und durchdacht ist. Seine Werke sind ein Versuch, Kunst zu schaffen, die nicht nur visuell berührt, sondern auch einen Raum für Gedanken und Emotionen öffnet. Sie regen zum Dialog an – sowohl mit dem Werk als auch mit der eigenen Wahrnehmung.

In der Ausstellung im Hof Bissee haben die Besucher*innen die einmalige Gelegenheit, diese Werke im Kontext der Heimatregion des Künstlers zu erleben und für sich selbst zu entdecken.

Ausstellungsdetails:

Titel: „Schön un Gut“

Künstler: Martin Bünger

Vernissage: Samstag, 01. März 2025, von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Restaurant

Zeitraum Ausstellung: 01. März bis 26. April 2025

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 17:00 – 21:00 Uhr sowie Samstag & Sonntag von 12:00 – 21:00 Uhr

Ort: Antik-Hof Bissee, Eiderstraße 13, 24582 Bissee

Weitere Informationen zur Ausstellung und zu Martin Bünger finden Sie auf seiner Webseite martinbuenger.com und hofbissee.de