Innovative Idee: mit seiner smarten, beheizbaren Kleidung war Rustam Ismailov der erste auf dem Markt

Kreativer Gründer: Rustam Ismailov



0

Rustam Ismailov verbindet seine Leidenschaft für Innovation mit dem Nützlichen für den Verbraucher. Im Winterurlaub mit seiner Freundin kam er auf eine smarte Geschäftsidee.

Schon früh bemerkte Rustam Ismailov seine Fähigkeit, komplexe technische Zusammenhänge extrem schnell auffassen zu können. Während des Dualen Studiums des Wirtschafts- und Ingenieurwesens an der Nordakademie bei Hamburg, parallel zu der Arbeit in einem Unternehmen für Medizintechnik, fehlte es ihm jedoch ein wenig an Kreativität und Innovationsgeist. Eine Idee entwickeln und selbstständig ein Produkt entwerfen, das den Menschen weiterbringt und einen Nutzen hat – das wollte Ismailov schon immer. Im Jahr 2013, während eines Winterurlaubs mit seiner Freundin, hatte der Kreativkopf dann die zündende Idee...

Kreativer Gründer: Rustam Ismailov

Den ganzen Artikel findet ihr in der Februarausgabe, welche am Freitag, den 31. Januar erscheint.

Wer nicht so lange warten möchte, erhält die neue KIELerleben kostenlos ab sofort als Download.