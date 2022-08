(Bild: Canva)

Am Samstag, den 24. September, präsentiert sich Kiel-Mettenhof mit einem bunten Programm für die ganze Familie.

Live-Musik, Ponyreiten, kulinarische Köstlichkeiten und vieles mehr. Das bietet das Stadtteilfest in Kiel-Mettenhof am 24. September von 12 bis 18 Uhr auf der Parkwiese am Heidenberger Teich. Eröffnet wird das Event mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach wartet ein buntes Programm mit Musik, Aufführungen, Infoständen.

Das ganze Programm findet ihr auf der Homepage der Stadt Kiel.