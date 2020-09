2

Buchtipp für Fans der Ostseekrimis

In dem verträumten Fischerdorf Hohwacht an der Ostsee passiert nie etwas. Doch dann verschwindet der Münchner Geschäftsmann Xaver Kohlgruber aus seinem Hotelzimmer. Der bärbeißige Kommissar und Tierpräparator Oke Oltmanns, der mit seiner Familie eigentlich nur wegen 25 Paketen Müsli im Hotel ist, geht von Mord aus. Unter Verdacht geraten die Mitglieder der Bürgerinitiative „Rettet die Stranddistel“, denn Kohlgruber plante den Bau einer Hotelanlage – ausgerechnet im Hohwachter Naturschutzgebiet! Oke merkt schnell, dass hier nicht alles so idyllisch ist, wie es scheint …

Die Autorin Patricia Brandt verpackt das Thema Umweltschutz in einem mitreißenden Mordfall. Oder ist es anders herum? Ein gelungener Ostsee-Krimi mit allerlei Flüchen op Platt.

Patricia Brandt: Krabben-Connection, Gmeiner Verlag, 12 Euro