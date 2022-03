Mit der üblichen Flaschentaufe wurde die neue Fähre bereits am 23. März von Taufpatin Astrid Leßmann an der Reventloubrücke eingeweiht. (Bild: KIELerleben)

Bürgermeisterin Renate Treutel betonte die umweltfreundliche Mobilität in der Landeshauptstadt. (Bild: KIELerleben)

(Bild: KIELerleben)

Mit der „MS Friedrichsort” ist seit dem 28. März bereits die zweite Plug-in-Hybridfähre für die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK)auf der Kieler Förde unterwegs.

„Für die SFK ist es heute das Erste von drei neuen Schiffen, die wir in diesem Jahr in unserer Schiffsflotte begrüßen”, sagte SFK-Geschäftsführer Andreas Schulz, der sich über die Einhaltung der vertraglich zugesicherten Bauzeit trotz der Coronakrise freute. Die Zusammenarbeit mit der Holland Shipyard Werft habe wunderbar geklappt und so konnte der Termin eingehalten werden. Dank der MS Friedrichsort wird ein weiteres Schiff mit moderner und zukunftsweisender Technik im Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Förde Fährlinie F1 unterwegs sein. Durch die Plug-in-Hybridtechnik und dem neuen Kraftstoff Gas-to-Liquid sowie der zusätzlichen Abgasreinigungsanlage trägt die SFK dem Klimaschutzgedanken Rechnung.

Die Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Kiel, Renate Treutel betonte: „Die Landeshauptstadt Kiel freut sich, dass der Kieler Hafen durch das neue Fördeschiff noch umweltfreundlicher wird. Die Mobilität, die gerade in diesen Zeiten so wichtig ist, wird durch die Fähre vorangebracht.” 300 Fahrgäste und 40 Fahrräder wird die MS Friedrichsort künftig an Bord der knapp 34 Meter langen Fähre nehmen und über die Förde bringen können. Im Mai und Juni 2022 wird es ein drittes Plug-in-Hybridschiff geben. Bis Ende Juni wird außerdem eine vollelektrische Fähre ihren Betrieb aufnehmen. So spielt die Elektromobilität im ÖPNV in der Landeshauptstadt auch auf dem Wasser eine immer wichtigere Rolle.