Sängerin, Schauspielerin, Singer-Songwriterin und Regisseurin Maricel Wölk (Bild: Christian Barz)

Am 08. März 2024 kommt die Musical-Show This is THE GREATEST SHOW! in die Wunderino Arena Kiel. Darstellerin Maricel wird dabei unter anderem als die Eiskönigin zu sehen sein. Wie das wohl so ist, als Musical-Darstellerin?

Sängerin, Schauspielerin, Singer-Songwriterin, Regisseurin: Maricel lebt für die Bühne. „Mein Job ist ein Traumjob - aber auch harte Arbeit", sagt sie selbst und erzählt über den Alltag als Musicaldarstellerin, ihre Träume und Visionen und: worauf wir uns bei This is THE GREATEST SHOW! in Kiel freuen dürfen.

KIELerleben: Unsere norddeutschen Musical-Fans kennen dich vielleicht schon aus Hamburg: Dort warst du als Kit de Luca bei Pretty Woman zu sehen und bist aktuell als Donna bei Mamma Mia. Nächstes Jahr bist du mit This Is THE GREATEST SHOW! unterwegs und kommst auch zu uns nach Kiel. Kannst du nochmal erklären, was This Is THE GREATEST SHOW! genau ist, was macht die Show besonders?

Maricel Wölk: This is THE GREATEST SHOW! ist quasi eine Zusammenstellung vieler großer, bekannter Musicals. Man könnte auch Musical-Show-Konzert sagen. Es gibt dort viele bekannte Nummern, zum Beispiel das, was ich interpretieren werde: Die Eiskönigin Elsa mit dem Song „Lass jetzt los”. Aber auch viele andere Titel. Eine Mixtur aus bekannten und weniger bekannten Musicals.

Sind die Musical-Ausschnitte zu einer bestimmten Geschichte zusammengefügt?

Es ist ein Flug durch verschiedene Musicals. Ich bin selbst gespannt, was Konzeptionist Andreas Luketa genau geplant hat. Ich habe bisher nur die Musik dazu gesehen und freu mich auf das Drehbuch. Ein Schwerpunkt der Show liegt aber natürlich auf dem sehr erfolgreichen Musicalfilm „The Greatest Showman“ mit Hugh Jackman. Die Highlights daraus werden ein präsentes Element sein.

In welchen Rollen wirst du neben Elsa aus „Die Eiskönigin” noch zu sehen sein?

Wir schlüpfen in viele verschiedene Rollen aus diversen Musicals: Z.B. Moulin Rouge ist dabei, Tabaluga und Lilli, Romeo und Julia

Das klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Abend!

Ja, das wird es sein. Die Show ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit für Leute, die nicht genau wissen: Welches Musical will ich denn gerne mal sehen? Da gibt This is THE GREATEST SHOW! einen schönen Querschnitt aus allem.

Im Februar geht es mit der Tournee für This is THE GREATEST SHOW! los. Wie kann ich mir die Vorbereitung für so eine Tour vorstellen?

Erstmal schaue ich mir natürlich das Material an. Für die Songs, die ich singe muss ich vor allem die Texte auswendig lernen und den Gesang trainieren. Man schaut, wie man welche Tönen greift und interpretiert. Dann geht es ans Finetuning: wo kann ich hier ein Vibrato singen, wo weich und wo stark. Es ist Training wie beim Sport. Bei so vielen Shows wie Hochleistungssport. Ich bin ja en suite bei Mamma Mia, da muss man eine ganz sichere Gesangstechnik haben und diese Technik muss man eben auch trainieren.

Im Februar treffen wir uns dann alle für This is THE GREATEST SHOW!, um Choreografien und Musik mit dem Ensemble und dem musikalischen Leiter „On Stage” zu proben.

Text, Musik und Choreografie sind bei einem Musical perfekt abgestimmt. Wie schafft man es als Darstellerin, da trotzdem noch was eigenes mit reinzubringen?

Jeder Mensch, jeder Darsteller hat ja immer eine eigene Note, sei es in der Stimme oder der Persönlichkeit. Gerade in einer solchen Show mit vielen unterschiedlichen Rollen, Genres und Facetten hat man sehr viele Möglichkeiten sich zu entfalten.

Gibt es denn eine bestimmte Musical-Rolle, die du in Zukunft gerne noch spielen wollen würdest?

Ich bin ja auch Autorin und Komponistin, Singer-Songwriterin sozusagen und schreibe auch eigene Stücke. Ich arbeite gerade an meinem nächsten Musical, das 2025 Premiere haben wird. Ich habe schon viele großartige Rollen gespielt, wirklich tolle Charaktere. Was mich jetzt als nächstes interessiert, sind meine eigenen Werke und ich werde mich darauf konzentrieren, diese auf die Bühne zu bringen.

Dabei kannst du ja auf deine vielseitige Erfahrung als Darstellerin zurückgreifen.

Absolut. In den USA ist es Gang und Gäbe, dass auch Darstellerinnen und Darsteller produzieren, Regie führen oder schreiben. Das Schubladendenken à la das ist ein Darsteller, das ist ein Autor und das ein Regisseur löst sich in Deutschland nur langsam auf – aber es tut sich was. Dabei ist es ein echter Vorteil: Wenn ich als Darstellerin acht Mal pro Woche auf der Bühne stehe, weiß ich, worauf das Publikum wie reagiert. Natürlich muss jede Show neu entwickelt und auch ausprobiert werden. Mit der neuen Show bin ich gerade in der Try-Out-Phase: Das Stück wird getestet, Passagen ausgetauscht oder nochmal etwas verändert. Das gibt es bei jeder Produktion und kann auch noch nachträglich passieren, wenn die Show bereits on stage ist. Das ist eine spannende Phase, auf die ich mich auch mit meiner eigenen Produktion im nächsten Jahr freue.

Aber erstmal gehe ich mit This is THE GREATEST SHOW! auf Tour.

Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr mit der Show 28 Auftritte in zwei Monaten. Das klingt für mich erstmal super anstrengend.

Das ist sicherlich ein Herausforderung. Bis auf vier Termine werde ich auch bei allen Shows dabei sein. Besonders bei einer Tour muss man ja irgendwie von A nach B kommen, das heißt an einem freien Tag sitzt man meistens im Bus und bekommt auch mal wenig Schlaf. Hotel ist eben auch nicht Zuhause. On the Road zu sein ist schon nochmal eine extra Aufgabe.

Nimmst du von deinen Rollen etwas mit ins eigene Leben?

Ich denke, das ist immer so. Selbst als ich die skurrile Mrs. Lovett bei Sweeney Todd gespielt habe, die ziemlich rabiat ist. Und das heißt nicht, dass ich meine Nachbarn zu Pastete verarbeite (lacht), keine Sorge. Aber irgendwas nimmt man immer mit, auch wenn es rein künstlerisch ist. Es ist immer so, dass ich etwas von mir mit in die Rolle nehme, aber auch von der Rolle wieder mit zurück.

Das klingt alles so spannend, ich bin ganz begeistert!

Ja, das ist es auch. Mein Job ist definitiv ein Traumjob, aber auch ganz, ganz harte Arbeit.

Du kommst ja ursprünglich aus Hannover, freust du dich denn schon auf die Tourstopps in Kiel und Norddeutschland?

Ich freue mich definitiv sehr auf die Tourstopps im Norden! Hannover ist ja nicht so weit weg, man hat das Nordische irgendwie im Blut: ich mag den Norden und die Mentalität dort sehr.

Ich freue mich auf euch, Kiel!

Am 08. März 2024 kommt die Musical-Show This is THE GREATEST SHOW! in die Wunderino Arena Kiel.