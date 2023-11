0

Am 19. November 2023 verwandelt sich das Schauspielhaus in einen Ort der Fantasie, wenn Katja Riemann die Bühne betritt, um Roger Willemsens Erbe in einer einzigartigen musikalischen Lesung zu würdigen.

Roger Willemsen hat mit seinen Worten und seiner Haltung die Welt beeinflusst, und Katja Riemann hat sich von seiner Weisheit inspirieren lassen, um künstlerische Antworten auf aktuelle weltpolitische, umweltliche und humanitäre Fragen zu finden.

In "Der Karneval der Tiere" hat Roger Willemsen die unvergleichlichen Kompositionen von Camille Saint-Saëns in eine lyrische Geschichte verwandelt, die vor Humor und Phantasie sprüht. Alles reimt sich in dieser poetischen Welt, und Hinweise auf Religion, Erotik, Menschenrechte und Mentalität verbergen sich hinter den vermenschlichten Tierwesen.

Als Katja Riemann dann auch Roger Willemsens Bearbeitung von Hiobs Geschichte in die Hände fiel, getarnt als illustriertes Kinderbuch mit dem Titel "Das müde Glück", war klar, dass dies der zweite Teil der musikalischen Lesung sein musste. Karneval und Zirkus sind gleichermaßen außergewöhnliche Versammlungen von Mensch und Tier, umgeben von Entertainment.

Beim "Karneval des Glücks" werden die Pianistin Marianna Shirinyan und die Geigerin Franziska Hölscher die Rezitation von Katja Riemann mit Stücken von Camille Saint-Saëns, Alfred Schnittke, Mozart und Igor Strawinsky begleiten, die speziell auf die Texte abgestimmt sind. Manchmal greift die Rezitatorin selbst zum Instrument und verzaubert das Publikum.

