Für die höchstmögliche Qualität beim Einbau des Asphalts sorgt ein sogenannter Radwegefertiger, der schmaler ist als ein Straßenfertiger. (Bild: LH Kiel / Tiefbauamt)

Nicht nur die Straßen in Kiel bekommen eine neue Asphaltdecke, sondern auch Fahrradwege. Für insgesamt 2,2 Millionen Euro werden nun mehr als 20 Kilometer Radwege saniert.

Um ein komfortables Fahrradfahren zu ermöglichen, haben seit Ende März dieses Jahres Radwegasphaltierungen begonnen. Bei den Arbeiten des Tiefbauamtes sollen Schäden durch neue Schwarzdecken repariert werden. Die störenden Schäden in den Radwegen wurden vermehrt von Kieler „Stadtradeln”-Teilnehmer*innen gemeldet. Begonnen haben die Asphaltierungen in der Prinz-Heinrich Straße und im Klausdorfer Weg und es sollen noch weitere Arbeiten an 45 Stellen in der ganzen Stadt folgen. Unter Anderem werden Radwege repariert an den Straßen Hofholzallee, Hasseldieksdammer Weg, Göteborgring, Westring, Waldwiesenkreisel und vielen weiteren Straßen. An diesen Stellen kann es zu zeitweisen Einschränkungen des Verkehrs kommen.



Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 19. Mai beendet sein.