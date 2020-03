Die neue Ausgabe der KIELerleben ist da!

1

Aufgrund der Corona-Krise und des damit einhergehenden Shut-Downs der Kieler Gastronomie und des Einzelhandels ist es uns leider in diesem Monat nicht möglich, eine gedruckte Ausgabe unseres Herzstücks KIELerleben – dem Magazin der Landeshauptstadt – für euch zu verteilen. Aus diesem Grund bieten wir euch die Möglichkeit, die Aprilausgabe von überall zu lesen. Durch die Online-Version greift ihr von jedem beliebigen Ort mit einem PC, Mac, Tablet oder Smartphone auf den Inhalt unserer Ausgabe zu.

Gerade erst haben wir unseren Weihnachtsspeck bei den frühlingshaften Temperaturen im Freien wieder runter trainiert, da naht schon das Osterfest. Neben vielen Basteltipps zu Osterdekorationen und Geschenkideen haben wir die Geschichte zweier Heikendorferinnen und ihr neues ungewöhnliches Hobby aufgeschrieben. Sie halten seit kurzer Zeit Hühner im eigenen Garten. Nicht nur ihre Kinder freuen sich darüber, mit dem Federtier zu spielen. Neben frischen Eiern aus der eigenen Haltung haben sie noch einen weiteren positiven Nebeneffekt.

Aus aktuellem Anlass sind wir gezwungener Maßen darauf angewiesen, es uns in den eigenen vier Wänden so angenehm wie möglich zu machen. Unsere Redakteurinnen Mona und Mirjam haben euch ein paar Unterhaltungstipps zusammengestellt. Für Streaming-Fans unter euch ist bestimmt die ein oder andere Netflix-Serie dabei. Für Expertin Mirjam geht nichts über ein spannenden Buch auf der Couch.

Lene und Sina aus der Förde-Fräulein-Redaktion haben sich auf den Weg nach Nortorf gemacht und haben die kleine Stadt bei Neumünster für sich entdeckt. Weil der Ball in der 2. Fußball Bundesliga momentan nicht rollt, blickte Redakteur Sebastian hinter die Kulissen von Holstein Kiel und begleitete Platzwart Gerd Jahn bei der Arbeit.

Im Stadtgeschehen zeigen wir euch natürlich, was aktuell in der Landeshauptstadt abgeht und wie ihr euch engagiert. In unserer Rubrik „Wohnen & Wohlfühlen“ steht zum Start des Frühlings natürlich der Garten in einem Spezial im Vordergrund und in „Körper & Seele“ geht es unter anderem darum, wie ihr im Home Office nicht verspannt.

Wir wünschen euch mit unserer digitalen Ausgabe zum Download viel Spaß beim Schmökern. Bleibt gesund!