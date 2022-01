0

Wie es der Name „Ringtausch und Liebesrausch“ schon sagt, steht diese Ausgabe ganz im Zeichen der Liebe. Solltet ihr also aktuell eine Hochzeit planen, dürften euch die folgenden Seiten besonders interessieren. Aber auch sonst hält die zweite Ausgabe des Jahres wieder einiges spannende Infos für euch bereit.

Die besten Ideen entstehen oft aus Erfahrungen heraus. Daher haben wir ein wenig in unseren Erinnerungen gekramt und die schönsten, spannendsten und skurrilsten Hochzeitserlebnisse gesammelt. Eine rustikale Scheunenparty mit Pommesbude, ein Wildschwein um Mitternacht oder Michael Jackson mitten in Mexiko ... Lest auf Seite 17 welche Feiern uns nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Außerdem liefern wir Inspirationen in Sachen Deko, Planung und Brautkleid.

Hier geht es zur ONLINE-AUSGABE.

Von flammenden Herzen kommen wir dann zu lodernden Feuern: Das Team Förde Fräulein nimmt uns mit zum Biikebrennen an die Nordsee. Auch wenn in diesem Jahr die meisten Veranstaltungen leider abgesagt sind, schüren die Fräuleins schon die Vorfreude auf das nächste Jahr und verraten, was es mit der Tradition auf sich hat und wie man zum echten Biike-Profi wird. So könnt ihr euch schon jetzt darauf vorbereiten und sogar ein bisschen Biike-Feeling nach Hause holen (Seite 18).

Wie ein Phoenix aus der Asche soll die obere Holstenstraße schon bald auferstehen. Mit der Aktion „Kiel kann Kiez“ möchte das Innenstadt- Management von Kiel-Marketing die Einkaufsstraße wiederbeleben. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr auf Seite 23. Nur so viel sei vorab schon mal verraten: auch ihr könnt mitmachen!

Neben all diesen spannenden Themen erwarten euch in dieser Ausgabe außerdem leckere Low-Carb-Ofengerichte, die neuesten Wohntrends, brandheiße Veranstaltungstipps und Anregungen für ein bisschen entspannte Ich-Zeit.

Hier geht es zur ONLINE-AUSGABE.