Die Landeshauptstadt treibt den Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur in Kiel voran. So entsteht direkt an der Kieler Förde eine neue Kindertageseinrichtung in der Halle 400, in der fünf Belegplätze für die Kinder von Provinzial-Mitarbeiter*innen eingerichtet werden.



Die Fertigstellung und Eröffnung der Kita in der Halle 400 ist für April 2021 geplant. Dann stehen in zwei Elementargruppen, zwei Krippengruppen und mit der Fertigstellung einer altersgemischten Gruppe insgesamt 79 Betreuungsplätze zur Verfügung. Für Mitarbeiter*innen der Provinzial-Versicherung werden ab Juli dieses Jahres insgesamt fünf Betreuungsplätze eingerichtet. Träger der Einrichtung ist die KJSH – Stiftung für Kinder, Jugend- und Soziale Hilfen.

Die Stadtverwaltung ist im regelmäßigen Austausch mit Wirtschaftsvertreter*innen zu Themen wie Betriebskitas, der Schaffung von Belegplätzen sowie Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten. In der neuen Kita in der Halle 400 realisiert die Stadt nun gemeinsam mit der Provinzial ab Juli 2021 insgesamt fünf Belegplätze für Mitarbeiter*innen des Unternehmens. Belegplätze ermöglichen Betrieben, Mitarbeitenden für deren Kinder schnell und unkompliziert einen Betreuungsplatz anzubieten. Der Grundsatz, dass Kieler Kinder vorrangig aufzunehmen sind, gilt dabei nicht.



Am Montag, 1. März, unterzeichneten Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Uwe Honschopp, Generalbevollmächtigter der Provinzial Nord Brandkasse, den Vertrag zu den Belegplätzen. „Um Familien- und Berufsleben miteinander zu vereinbaren, brauchen Eltern eine gute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur. Von Belegplätzen und Betriebskitas profitieren auch die Unternehmen: Sie können Fachkräfte gewinnen und halten. Das stärkt am Ende den Wirtschaftsstandort Kiel. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Provinzial jetzt diesen Schritt gehen, der Vorbildcharakter hat“, erklärt Oberbürgermeister Kämpfer.

Die Landeshauptstadt Kiel ist mit weiteren Unternehmen zu Belegplätzen im Gespräch. Auch die Stadt selbst plant eine Betriebskita. Die Selbstverwaltung wird in den Ausschusssitzungen ab Dienstag, 2. März, konkreter über die Pläne informiert. Eine Entscheidung über eine Betriebskita der Kieler Stadtverwaltung trifft die Ratsversammlung im Juni dieses Jahres im Rahmen der Kitabedarfsplanung.