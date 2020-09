Neue Kunstausstellung in Kiel

Immer neue Ausstellungen machen die Galerie Brennwald in Kiel zu einem besonderen Ort der Kunst (Bild: Ute Brennwald)

Schaut doch mal vorbei, Kunst war noch nie so einfach zu bestaunen! (Bild: Ute Brennwald)

Der virtuelle Rundgang ist einfach und intuitiv gestaltet (Bild: Ute Brennwald)

0

Neue Ausstellung "Waldferne" in der Galerie Brennwald in Kiel

Aktuell: Ausstellung “Waldferne”

Die Galerie Brennwald zeigt bis zum 2. Oktober Arbeiten von drei Künstlerinnen und fünf Künstlern, die den Wald in Malerei und Skulptur zu einem ästhetischen Erlebnis werden lassen. Dabei bewegen sie sich im Spannungsfeld zwischen traditionellem Sujet und subjektiver Brechung, so dass die Natur abgebildet und gleichzeitig ihrer Natürlichkeit enthoben wird, durch Abstraktion, durch expressive Farbigkeit oder sich überlagernde Bildfragmente.

Habt ihr Fragen dazu wendet euch einfach direkt an Ute Brennwald direkt über ihre Homepage, per Telefon (0431/33 45 13) oder via Mail: ub@brennwald-kunst.de.

Die Galerie ist dienstags bis donnerstags von 17.00 bis 19.30 Uhr geöffnet und zu den Kieler Ateliertagen am 26./27. September von 11.00 bis 18.00 Uhr.

Viel Spaß beim virtuellen Kunstgenuss oder auch direkt vor Ort!

Waldferne | Malerei und Skulptur

Simone Distler, Katharina Ismer, Eugen Kunkel, Anreas Neuffer, Edvardas Racevicius, Jens Rausch, Stefan Schwarzmüler, Sylvia Seelmann,

Vernissage: Donnerstag, 10. September 2020, 17 – 22 Uhr

Ausstellung: 11. September bis 2. Oktober 2020, Di - Fr 17 – 19.30 Uhr,

zu den Kieler Ateliertagen am 26. und 27. September, 11 – 18 Uhr