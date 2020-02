(Bild: Maike Hogrefe)

Zwei norddeutsche Highlights gehen mit dem NORDEN – The Nordic Arts Festival auf Tournee in Schleswig-Holstein und Hamburg. Vom 6. bis 12. Februar spielen Norma und Sven Amtsberg in sechs schleswig-holsteinischen Städten.

Als Vorgeschmack auf das Open-Air-Festival, das vom 27.08 bis 13.09.2020 auf den Königswiesen in Schleswig stattfindet, werden NORMA von der nordfriesischen Insel Föhr und der Neustädter Sven Amtsberg in den Filialen der Buchhandlungen Liesegang (Schleswig, Husum, Kiel, Rendsburg, Eckernförde) und Christiansen (Hamburg), sowie dem Kulturhaus NORDER 147 in Flensburg ihr Können zum Besten geben. NORDEN bestätigt die Musikerin und den Autoren ebenfalls für das Festival im Spätsommer.

NORMA ist Norddeutsche Singer- Songwriterin mit Texten auf Hochdeutsch, Friesisch und Plattdeutsch. Die Nordfriesische Sängerin und Liedermacherin Norma ist im Norden zu Hause. Auf der Nordseeinsel Föhr geboren und aufgewachsen, lebt sie nun in Hamburg und spielt vor allem in Norddeutschland viele Konzerte. Sven Amtsberg ist Autor, Veranstalter und Moderator diverser Entertainmentformate. Er betreibt das »Autorendock«, eine private Autorenschule. Für das Hamburger Abendblatt schrieb er die wöchentliche Kolumne »Amtsbergs Ansichten«. Zuletzt erschien sein Erzählband »Paranormale Phänomene. Fast wahre Geschichten«. »SUPERBUHEI« ist sein Romandebüt.

(Bild: Maike Hogrefe)

Literatur trifft Musik bei der NORDEN Wintertour 2020

Das NORDEN Festival geht auf Wintertour durch Schleswig-Holstein und sendet seine wärmenden Sommerstrahlen in die winterliche Saison! Neben der lauschigen Atmosphäre gibt es viele weitere Gründe eines der Konzerte der Wintertour zu besuchen: Es gibt die neuesten Festival-Infos und das NORDEN Team hat die limitierten Frühbucher Tickets dabei. Diese können bei den Konzerten ohne Vorverkaufsgebühr an der Abendkasse erworben werden: Wochenendtickets (inkl. Besuch des Schloss Gottorf und Stadtmuseum Schleswig) für 25,00 Euro und Frühbucher Festivalpässe für 39,00 Euro.



Termine NORDEN Wintertour 2020

6.02 Schleswig (Liesegang),

7.02 Husum (Liesegang),

08.02 Hamburg (Christiansen),

09.02 Flensburg (Norder 147),

10.02 Kiel (Liesegang), 11.02 Rendsburg (Liesegang),

12.02 Eckernförde (Liesegang).

Einlass jeweils ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.