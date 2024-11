(Bild: falkemedia Regional; NDR/Markus Höhn)

Kiel wird erneut zur spannenden Kulisse für den NDR-Tatort, und die Vorfreude steigt. Vom 19. bis 29. November verwandeln sich Straßen und Plätze der Kieler Fördestadt in Schauplätze eines neuen TV-Krimis.

Die neuen Ermittlerinnen in Aktion

Nachdem Anfang des Jahres der letzte Fall mit dem Kieler Kommissar Borowski gedreht wurde, übernimmt nun ein neues Ermittlerteam das Ruder. Kommissarin Sahin und Polizeipsychologin Krieger bringen frischen Wind in die Krimiwelt und sorgen für knisternde Spannung. Die Dreharbeiten bieten nicht nur einen Blick hinter die Kulissen der beliebten Serie, sondern auch die Möglichkeit, die Stars hautnah zu erleben. Vielleicht entdeckst du ja sogar die eine oder andere Szene, die später im Fernsehen für Gänsehaut sorgt.

Wo in Kiel gedreht wird

Während der Dreharbeiten wird es in der Stadt an einigen Stellen zu Einschränkungen kommen. So sind Parkplätze am Hotel Maritim, in der Faulstraße und der Kehdenstraße sowie unter der Gablenzbrücke und an der Kanalbrücke zeitweise gesperrt. Am Dienstag, den 19. November, ist besondere Vorsicht an der Kreuzung Küterstraße / Faulstraße geboten, die kurzzeitig gesperrt wird. Am Freitag, den 22. November, betrifft es den Gehweg vor dem ehemaligen Gebäude der HSH-Nordbank im Martensdamm. Doch keine Sorge, die Einschränkungen sind nur vorübergehend und dienen einem spannenden Zweck: Kiel ins beste Licht zu rücken!

Kiel hat schon so manches Mal als perfekte Filmkulisse geglänzt. Welche Überraschungen wohl diesmal auf uns warten? Lass dich überraschen und halte die Augen offen!