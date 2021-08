Olympischer Empfang im Kieler Rathaus

(Bild: LH Kiel / Bodo Quante)

Die Kieler Olympiateilnehmer*innen waren am 16. August zu Gast im Rathaus, wo Oberbürgermeister Kämpfer und Stadtpräsident Tovar sie für ihre Erfolge ehrten.

Ein weiteres erfolgreiches olympisches Jahr für Kiel und seine Spitzenwassersportler. Besonders Segeln war in Tokio stark vertreten, denn da gingen gleich fünf Kieler*innen an den Start und brachten drei Medaillen nach Hause. Neben Stuhlemmer, Kohlhoff, Winkel, Weger und Heil, war auch Ruderin Hämmerling dabei. Kämpfer bezeichnete die Teilnahme aller Sportler*innen als Inspiration und nannte sie „Vorbilder für Zehntausende in Kiel und Millionen in Deutschland“.