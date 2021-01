Michael Walther mit seinem SUP zwischen Eisbergen vor Grönland. Ohne den Klimawandel würde er nicht dort durch fahren können. Die Eisberge wären noch in ihrer vollen Größe erhalten und würden den Weg versperren (Bild: Daniell Bohnhof)

Michael Walther spricht in seinem Vortrag über die Beweggründe und Ziele seiner Touren (Bild: Daniell Bohnhof)

Prof. Dr. Christian Berg ist ein gefragter Experte, wenn es um Nachhaltigkeit geht

Die Kieler Autorin Ann-Katrin Schröder richtet den Blick auf eines der größten Probleme unserer Zeit (Bild: Privat)

Der Ocean Summit lädt im Januar und Februar zu drei spannenden und aufklärenden Online-Veranstaltungen ein.

„Ich kann kaum entscheiden, was ich bescheuerter finde, Menschen, die ein offensichtliches Problem leugnen oder solche, die es erkennen und dann schulterzuckend weiter machen wie bisher“, sagte Michael Walther in einem Interview mit dem Ocean Summit, der ihn am 7. Februar zu einem Online-Vortrag begrüßt. Ab 17 Uhr berichtet Walther von seiner Reise per Stand-up-Paddleboard entlang der Küste Grönlands und seine Beweggründe für solche Touren. Am 18. Februar beantwortet Nachhaltigkeitsexperte Christian Berg diese Frage: Ist Nachhaltigkeit utopisch? Im Rahmen der Lesemeer-Online-Lesung ab 18 Uhr zeigt Berg die Nachhaltigkeitsbarrieren auf, die überwunden werden müssen, und stellt konkrete Handlungsprinzipien vor, um Fortschritte zu erzielen. Beide Veranstaltungen finden über Zoom statt. Den Link dazu findet ihr unter www.ocean-summit.de.

In Kooperation mit den Schleswig-Holsteinischen Volkshochschulen präsentiert das Ocean Summit LeseMeer am 28. Januar um 18 Uhr außerdem die Online-Lesung „Blue Water – Wie die Luft zum Atmen“ von Ann-Katrin Schröder. Die Kieler Autorin, Journalistin und Moderatorin veröffentlichte ihren Roman unter dem Pseudonym Anna K. Bellmann. Die Lesung ist kostenlos und findet über die Plattform „VHS To Huus” statt. Den Link dazu findet ihr ebenfalls unter www.ocean-summit.de.

„Blue Water – Wie die Luft zum Atmen“

Als das 17-jährige Meermädchen Merla dem attraktiven Surfer Marc vor Hawaii das Leben rettet, begeht sie gleich zwei unverzeihliche Fehler: Sie bricht das höchste Gesetz der Unter­wasserwelt UND sie setzt ihre Existenz als Wesen des Meeres aufs Spiel. Doch wie wichtig die ungewollte Verbindung zwischen ihr und dem Landmenschen wird, erfahren Merla und Marc erst, als unzählige Menschen Ziel eines Anschlags werden sollen – von der Herrscherin des Meeres geplant, um Rache an den zerstörerischen Menschen zu nehmen. Von einem Kuss hängt plötzlich das Schicksal der Menschen ab und es bleibt kaum mehr Zeit zum Luftholen …