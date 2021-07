Redakteur Sebastian ist erst dieses Jahr aufs Land gezogen – aber für die neuen Büroräume kommt er gerne zurück in die Stadt!

… aber keine Angst, wir werden uns nicht von euch verabschieden. Dafür lieben wir Kiel, seine Bewohner*innen und seine Geschichten viel zu sehr. Wovon wir uns aber verabschieden werden, sind unsere alten Büroräume in der Ringstraße.

Corona hat gezeigt, dass Home Office möglich, ja mehr noch, gar gewünscht ist – und dennoch nicht ganz glücklich macht. Wir möchten wieder mit unseren lieben Kolleg*innen beim Mittag schwatzen und beim Kaffee die neuesten Stories teilen. Wir möchten mal eben Fragen stellen und auf eine Antwort nicht warten müssen. Wir wollen uns sehen, gemeinsam lachen, zusammen neue Ideen austüfteln – kurzum, wir wollen doch ab und zu auch einfach wieder einen normalen Büroalltag.

Aufgebrochene Strukturen bergen tolle Chancen!

Dass jedoch Strukturen aufgebrochen wurden, ist auch eine tolle Chance, die wir nutzen möchten. So haben wir uns für einen Neuanfang entschieden: vor allem räumlich. Ab nächstem Jahr findet ihr uns mitten in der Stadt – am Exerzierplatz! Dort werden wir die neuen Büroräume unterhalb des Hotelneubaus, direkt neben der Wunderino Arena beziehen.

Damit gemeinsames und gemeinschaftliches Arbeiten wieder möglich wird, damit wir unser Teamgefühl noch stärken und natürlich auch, damit ihr, Leser*innen und Kund*innen mal auf einen Schnack vorbei kommen könnt. Oder wir treffen uns eben mittwochs auf dem Wochenmarkt, denn der ist dann wirklich nur noch einen Katzensprung entfernt. So wie alles, denn zentraler geht wohl kaum.

Wir freuen uns schon sehr und es juckt uns schon in den Fingern, wenn wir an die tollen Möglichkeiten denken, die uns bald erwarten.

Bis dahin überlegen wir schon mal, welche Zimmerpflanzen den Ton angeben, wie unsere Tische stehen sollen und ob ein After-Work-Friday in der Kieler Abendsonne nicht eine wirklich wertvolle Einführung wäre …