Trister Herbst? Nicht im Restaurant PARS in der Eichhofstraße 1. Die beste Adresse für orientalisch-kulinarische Küche im hohen Norden.

Hier könnt ihr euch durch die Geschmackswelten der orientalischen Küche durchprobieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Fleisch bevorzugt oder Vegetarier:innen bzw. Veganer:innen seid. Von leckeren Grillgerichten aus Lamm und Hähnchen über aromatisches Auberginennpürree bis hin zu deftigen Eintöpfen – ihr kommt in jeder Hinsicht auf eure Kosten. Dazu ein leckeres lille-Bier, ein Softgetränk oder soll es doch ein samtiger Wein sein? Wählt aus zahlreichen Getränken, Weinen und Bieren.

Etwas Süßes geht immer

Ihr habt noch Platz im Bauch? Dann dürft ihr euch die leckeren Nachtische wie Gebäckplatten, persisches Eis und vieles mehr nicht entgehen lassen. Und falls ihr im November und Dezember noch nichts vor habt: Gebt doch eurer Weihnachtsfeier einfach das gewisse Etwas. Ihr habt die Möglichkeit, in Gruppen mit bis zu 50 Personen eure Feier im PARS zu zelebrieren. Falls ihr danach noch Lust auf einen Absacker habt und das Tanzbein schwingen wollt, bieten sich die lille-Brauerei und das MAX-Nachttheater in direkter Nachbarschaft an, um den Abend abzurunden.

Weihnachts-Aktion im PARS

Bucht jetzt euren Termin für eure Weihnachtsfeier im PARS! Telefonisch unter (0431) 53 03 68 79, per Mail, Instagram oder Facebook. Und wer sich von euch die Tage bis Weihnachten noch versüßen möchte, folgt dem orientalischen Restaurant bei Instagram @pars_kiel. Hier wartet der PARS-Adventskalender mit tollen Aktionen und Rabatten ab dem 01.12. auf euch!