Piccolino in der Holtenauer Straße hat auch während der Lockdown-Schließungen für euch geöffnet

0

Sie dürfen öffnen: Piccolino Kindermoden in der Holtenauer Straße 64 darf während des gesamten Lockdowns seine Türen öffnen. Denn Babyartikel für Babys bis zu einem Jahr gehören laut Erlass zur Grundversorgung.

Dabei muss das Geschäft mindestens 51 Prozent des Warensortiments für die Kleinen anbieten. Doch in dem süßen Laden in der Holtenauer Straße ist das nun wirklich kein Problem.

Weil die Kleinen so schnell wachsen, ist es wichtig, Bedarfsartikel vor Ort kaufen zu können. Besonders Schuhe für Laufanfänger sind bei einem Internetkauf problematisch. Hier bei Piccolino besteht dagegen die Möglichkeit, eine umfassende Beratung zu erhalten und die Füße ausmessen zu lassen, damit die richtige Größe und Passform ermittelt werden kann.

Kundinnen und Kunden für Babybedarf dürfen ohne Anmeldung jederzeit in den Laden kommen. Bei Artikeln für ältere Kinder wird um vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter Tel.: (0431) 56 44 49 gebeten, damit die benötigten Teile bereitgelegt und dann vor Ort bezahlt und abgeholt werden können.

Bei Piccolino gibt es eine große Auswahl an Kindermode in den Größen 56 bis 176 und qualitativ hochwertige Schuhe in den Größen 20 bis 40. Der Laden ist von Montag bis Freitag von 11 bis 13.30 Uhr, sowie nachmittags von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 13.30 Uhr.

WAS? Kinder- und Babybekleidung

WANN? Montag bis Freitag 11 – 13.30 Uhr und 15.30 Uhr – 18 Uhr, Samstag 11 – 13 Uhr

WO? Holtenauer Straße 64

WIE? Eltern mit Babys < 1 Jahr einfach vorbeikommen, alle anderen bitte telefonisch vorbestellen unter Tel.: (0431) 56 44 49