Die Ausstellung vermittelt einen Eindruck in die Welt der Plakate im 20. Jahrhundert. (Bild: KIELerleben Redaktion)

Am 23. Februar und auch am 23. März können Kieler:innen im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, in die Welt des Plakat-Designs eintauchen.

Dann gibt die Diplom-Designerin und Fotografin Betti Bogya von 16 bis 17 Uhr kostenlose Führungen, für die man sich unter der Telefonnummer (0431) 901 34 25 anmelden kann. Außerdem ist ein 2G Nachweis erforderlich, bei minderjährigen Schüler:innen ist der Nachweis über regelmäßige Testungen in der Schule nötig. Zu bewundern sind zum Beispiel politische Plakate, die einen Eindruck in die Propaganda im 20. Jahrhundert geben. Die aktuelle Ausstellung heißt „Plakate aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums als Spiegel der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte im 20. Jahrhundert!”, wobei der Name wohl schon verrät, worum es geht.

Jeden Sonntag finden im Stadtmuseum übrigens Führungen für die Plakatausstellung (Laufzeit bis 29. Mai) um 11.30 Uhr und für die Ausstellung „Made in Kiel – das produzierende Gewerbe im Wandel 1945-2000“ (Laufzeit bis 3. April) um 15.30 Uhr statt. Diese sind kostenfrei und ohne Anmeldung.

Weitere Infos auf der Website des Stadtmuseums.