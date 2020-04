(Bild: Räucherei Kiel)

Normalerweise stehen zu diesem Zeitpunkt der Konzertsaison noch einige Highlight auf dem Programm-Flyern der Kieler Räucherei. Die Kieler Kulturinstanz ruft aus gegebenem Anlass zu einer Spenden-Aktion auf – und kämpft dabei ums Überleben.

Live Musik in der Räucherei ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil der Kieler Kulturszene. Auf der Bühne finden regelmäßig Theater, Comedy-Abende und Partys statt. Sogar für Empfänge und Privatfeiern ist die Räucherei eine Location mit besonderem Charme. Doch nun droht das Aus. Die Corona-Krise zwingt die Kult(ur)ort fast in die Knie.

„Niemand wird das aktuelle Verbot von Veranstaltungen und Zusammentreffen ernsthaft in Frage stellen, auch wir nicht, aber für uns bedeutet dies auch einen totalen Einnahmeverlust“, erklärt André Gremmel, Pächter der Räucherei. Laufende Kosten müssen weiterhin beglichen werden.

An diesem Punkt kommt ihr ins Spiel: Wenn ihr die Räucherei nicht nur unterstützen, sondern für ihren Verbleib als wichtiger Konzert- und Veranstaltungsort für Kiel eintreten wollt, habt ihr nun die Chance dazu. Auf der Crowdfunding Plattform Startnext ist ein Unterstützungsprojekt unter dem Titel "Rette die Live Musik in der Räucherei -Support Live Music in Zeiten von Corona"eingerichtet. Hier könnt ihr die Räucherei finanziell unterstützen.

Im Gegenzug erhalten die Spender ein kleines Dankeschön. Das kann en Freigetränk oder ein T-Shirt sein, oder aber auch die Erfüllung eines kleinen Traumes durch einen Platz auf der Gästeliste bei einem Konzert der Wahl. Da kann der vielleicht schon oft ersehnte besonderen Augenblick an der Abendkasse ("Weißt Du nicht wer ich bin?") tatsächlich Wirklichkeit werden.

Hier gelangt ihr zur Spendenaktion.