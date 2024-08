In diesem Jahr fanden die ersten beiden Reading Partys im Mum & Dad und COBL in Kiel statt (Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

Zwar hat sich das Kieler Wetter während der Reading Party im Coworking Café COBL nicht von seiner besten Seite gezeigt. Dafür wurde es drinnen umso gemütlicher! (Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

Für das Event hat sich das Team vom COBL ganz besondere Drinks einfallen lassen (Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

(Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

Nach der Lesesession kannst du dich mit anderen Bücherbegeisterten über deine Lieblingsbücher austauschen (Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

(Bild: Katharina Pawlak Fotografie)

„Let’s read alone together!“ – unter diesem Motto fand am 14. Juli 2024 die zweite Reading Party in Kiel statt. Die Reihe kommt so gut an, dass Bücherfans auf weitere Events hoffen dürfen.

Mit der Reading Party ist ein Trend aus New York zu uns übergeschwappt, der ungewöhnlich klingt, aber auf großen Anklang stößt. Das Konzept ist simpel: Du nimmst einfach dein aktuelles Buch mit, machst es dir in geselliger Runde bei einem leckeren Getränk gemütlich und fängst an zu schmökern. Nach der Lesesession kannst du dich mit anderen Buchbegeisterten austauschen.

In geselliger Runde lesen

Du fragst dich vielleicht: Warum sich extra treffen und gemeinsam lesen, wenn du es dir auch entspannt zu Hause auf dem Sofa mit einem Buch gemütlich machen kannst? Ganz einfach: Inspiriert von den New Yorker „Reading Rhythms“, ist eine Reading Party eine schöne Gelegenheit, Zeit mit Freund*innen zu verbringen, aber gleichzeitig Me-Time zu haben. Du bist unter Menschen, kannst dich aber trotzdem in deine Literatur vertiefen und vom Alltagsstress abschalten.

Die etwas ruhigere Party dürfte vor allem introvertierten Menschen gefallen. Und wenn du allein kommst, hast du nach dem Lesen die Möglichkeit, dich mit anderen über deine Lektüre auszutauschen und neue Bekanntschaften zu schließen. Denn ein gemeinsames Interesse habt ihr schon mal: Lesen!

Erste Events im MUM & DAD und COBL

Nachdem im April die erste Reading Party im Café MUM & DAD ein großer Erfolg war, ging die Reihe unter dem Motto „Reading Party goes Summer“ am 14. Juli im COBL in die zweite Runde. Organisatorin beider Events war Germanistin Maline Kotetzki, die auf ihrem Instagram-Account @girl.with.the.bookshelves Buchempfehlungen gibt. Zwar wollte das Summerfeeling auf der großen Terrasse des Coworking Cafés dank grauem Himmel nicht so richtig aufkommen. Dafür wurde es drinnen umso gemütlicher. Die vielen Besucher*innen fanden auf den zahlreichen Sofas und Sitzgelegenheiten Platz und es entstand eine kuschelige Wohnzimmeratmosphäre.

Neben der alltäglichen Getränkeauswahl gab es sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Cocktails und Drinks, die nach bekannten Autor*innen und Buchtiteln benannt waren. Der Cocktail „Jane Austen“ sorgte zum Beispiel mit Holunderlikör, Limettensaft, Prosecco und Sprudelwasser für Erfrischung. Wer einen Wachmacher brauchte, bestellte den „Bookworm“, bestehend aus fritz-kola und Kahlúa, einem mexikanischen Kaffeelikör.

Wann startet die nächste Reading Party in Kiel?

Aktuell sind noch keine weiteren Termine bekannt. Der Andrang bei beiden Events war allerdings so groß, dass die Chancen gut stehen, dass Kieler Leseratten schon ganz bald wieder gemeinsam lesen können. Über Ideen für die nächste Veranstaltung wurde offenbar schon gebrainstormt...

Die Reading-Party-Reihe in Kiel hat seit Kurzem übrigens einen Instagram-Account. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden und erfährst, wann die nächste Reading Party stattfindet.