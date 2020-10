Rekordjagd beim Stadtradeln

0

Kiel hat im Jahr 2020 gleich mehrere Rekorde beim Stadtradeln aufgestellt. Mit 879.405 zurückgelegten Kilometern haben die Kieler Radler*innen das Ergebnis von 2019 (536 900 Kilometer) bei weitem übertroffen.

Rekorde gab es auch bei der Zahl der Anmeldungen und der Teams: 2020 waren 203 Kieler Teams dabei, 2019 waren es 159. Mit 4144 aktiven Teilnehmenden wurde die Vorjahreszahl (2734) um fast 1500 übertroffen. Jede*r Teilnehmende radelte damit durchschnittlich 212 Kilometer innerhalb des Aktionszeitraums von drei Wochen.



Stadtradeln-Star Oberbürgermeister Ulf Kämpfer radelte überdurchschnittliche 437 Kilometer. „Fast 350.000 Kilometer sind wir in diesem Jahr mehr geradelt als 2019 und haben so 129 Tonnen CO2 vermieden. Das ist großartig. Tausende Teilnehmende haben mit Spaß und Elan in die Pedale getreten und damit aktiv etwas für den Klimaschutz getan. Danke für so viel Engagement und Mitmachen.“



Das beste Team fuhr über 66.802 Kilometer, es handelt sich dabei um das Team der Stadtverwaltung. Auf Platz 2 kam Thyssenkrupp Marine System mit 51.299 Kilometern. Und die Max-Planck-Schule in Kiel schaffte 49.999 Kilometer. 20 Kieler Schulen haben sich insgesamt beteiligt und 61 Betriebe. Vertreten waren ebenfalls sieben Universitäten und Hochschulen und 26 Vereine und Verbände aus Kiel. Mit all dem liegt Kiel beim Stadtradeln aktuell auf Platz 31 bei den absolut meisten zurückgelegten Kilometern von bislang 1482 Kommunen, 203 Kommunen radeln aber noch.



„Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima“ ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses, dem nach eigenen Angaben größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

