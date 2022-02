0

Die Pandemie brachte Hendrik Schröder auf die Idee eine Online-Lieferdienstes seines REWE-Marktes.

Als Hendrik Schröder vor gut zwei Jahren seinen ersten eigenen REWE Markt als selbständiger Kaufmann in Schwentinental eröffnete, wollte er seinen Kundinnen und Kunden von Anfang an den bestmöglichen Service bieten. Durch die anhaltende Covid-19-Pandemie begann der Lebensmittelhändler bereits im August 2020 seine Waren direkt bis an die Haustür seiner Kund:innen zu liefern. Aufgrund des erfolgreichen Konzepts und der hohen Nachfrage erweiterte Hendrik Schröder den REWE-Online-Lieferservice sogar im Oktober 2020 um die Gebiete Kiel, Plön und weitere. Wer sich für den Lieferdienst registrieren lassen möchte, kann dies mit wenigen Klicks tun: Alle Interessierten können sich über das Online-Portal bequem freischalten lassen und ihre Waren bestellen.

Die Online Bestellung kann jeden Tag bis 24 Uhr aufgegeben werden. Die Lieferung erfolgt von montags bis samstags an sechs Tagen in der Woche. Die telefonische Aufgabe einer Bestellung ist ausschließlich montags von 15 bis 20 Uhr möglich. Die Zustellung der Lebensmittel sowie die Zahlung erfolgt kontaktlos mit strenger Einhaltung der Hygienevorschriften, sodass der Einkauf auch in dieser Zeit sicher und zuverlässig bleibt. Alternativ zum Lieferservice bietet das Team auch den REWE-Abholservice an. Damit könnt ihr eure Waren einfach online vorbestellen und komplett fertig gepackt im Markt oder an einem separaten Eingang in Empfang nehmen.