Also uns läuft bei diesem Anblick das Wasser im Mund zusammen! (Bild: Frauke Antholz)

Es gibt endlich wieder die ersten frischen Erdbeeren aus Deutschland. Grund genug, um sich schon mal zu überlegen, was wir damit alles machen können: Zum Beispiel diese leckere Biskuitrolle von unseren Kollegen aus der Landgenuss Redaktion.

Biskuitrolle mit cremiger Erdbeerfüllung

Zubereitungszeit 1 Std. 30 Min. zzgl. etwa 1 Std. 30 Min. Kühlzeit

Zutaten für etwa 15 Stücke

• 4 Eier

• 1 Prise Salz

• 150 g Zucker zzgl. etwas mehr zum Bestreuen

• 2 Pck. Vanillezucker

• 100 g Weizenmehl Type 405

• 1 TL Backpulver

• 6 Blatt Gelatine

• ½ unbehandelte Zitrone

• 750 g Erdbeeren

• 500 g Quark

• 300 g Sahne

• 100 g gesalzene und geröstete Pistazien

• 50 g brauner Zucker

• 100 g Puderzucker

So geht's:

1. Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eier trennen. Eiweiß mit dem Salz steif schlagen. Dann 80 g Zucker sowie 1 Pck. Vanillezucker einrieseln lassen, dabei weiterschlagen, bis eine hellglänzende Masse entstanden ist. Eigelb ebenfalls zugeben und unterziehen. Mehl und Backpulver mischen und auf die Ei-Mischung sieben. Unterheben und den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen. Im heißen Ofen etwa 10 Min. backen.

2. Ein sauberes Geschirrtuch mit etwas Zucker bestreuen. Den Biskuit aus dem Ofen nehmen und auf das Geschirrtuch stürzen. Das Backpapier vorsichtig abziehen und zusammen mit dem Geschirrtuch von der kurzen Seite aufrollen. Zusammengerollt vollständig abkühlen lassen.

3. In der Zwischenzeit für die Füllung die Gelatine nach Packungsangabe in kaltem Wasser einweichen. Zitrone heiß waschen. Die Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Etwa 500 g Erdbeeren ggf. waschen, putzen und grob in Stücke schneiden. Die Hälfte der geputzten Erdbeeren mit übrigem Vanillezucker fein pürieren.

4. Quark, Erdbeerpüree, übrigen Zucker und die Hälfte des Zitronensaftes verrühren. Die Sahne steif schlagen. Gelatine gut ausdrücken und unter Rühren leicht erhitzen. 3–4 EL der Quarkmischung zur Gelatine geben und alles gut verrühren. Dann diese Mischung unter die übrige Quarkmischung rühren. Erst die Sahne und schließlich übrig geschnittene Erdbeeren unterheben.

5. Den Biskuit entrollen. Die Erdbeercreme gleichmäßig darauf streichen. Wieder zusammenrollen und mind. 2 Std. kalt stellen. Inzwischen die Pistazien aus den Schalen lösen und grob hacken. Braunen Zucker in einem kleinen Topf goldbraun karamellisieren lassen, dabei erst rühren, wenn der Zucker beginnt zu schmelzen. Pistazien unterrühren und alles zügig gut vermengen. Auf etwas Backpapier geben, glatt streichen und abkühlen lassen.

6. Übrige Erdbeeren ggf. waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Pistazienkaramell grob in Stücke brechen. Puderzucker mit übrigem Zitronensaft verrühren. Biskuitrolle mit dem Zuckerguss, den Erdbeeren und dem Pistazienkaramell anrichten und servieren.

