Spargel im Schlafrock: Besser geht es nicht (Bild: Désirée Peikert)

Da sich bei uns gerade fast alles um Spargel dreht, haben wir lieber nochmal ein Rezept mehr für euch. Denn von Spargel kriegen wir nie genug - geht's euch nicht auch so? Wer übrigens wissen will, wie so eine Spargelernte funktioniert, der sollte bei dem Selbstversuch unseres Redakteurs Sebastian Schulten vorbeischauen.

Zutaten für 4 Personen

50 g Emmentaler, in Stücken

½ Würfel frische Hefe

600 g Wasser

½ TL Zucker

250 g Mehl Type 405, zzgl. etwas mehr zum Bearbeiten

50 g Rapsöl

Salz

20 Stangen grüner Spargel

10 Scheiben Parmaschinken

1 Eigelb

1 Knoblauchzehe

100 g Schmand

250 g Joghurt

Saft von ½ Limette

¼ Bund Schnittlauch, in Röllchen

1. Käse in kleine Stücke zerteilen. Hefe, 100 g lauwarmes Wasser, Zucker, Mehl, Öl sowie Salz in einen Mixer geben und ordentlich verkneten. Teig 15 Min. an einem warmen Ort gehen lassen.

2. Währenddessen den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Spargel für 20 Minuten in einem Wasserbad dämpfen.

3. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche flach zu einem Rechteck ausrollen und in 20 gleich große Streifen schneiden. Die Schinkenscheiben halbieren und jede Spargelstange jeweils zuerst mit einem Streifen Schinken und dann mit einem Teigstreifen umwickeln.

4. Den Spargel im Schlafrock auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, mit Eigelb bestreichen und mit Käse bestreuen. Im Ofen 20 Min. goldgelb backen.

5. Währenddessen den Joghurtdip zubereiten. Dafür Knoblauchzehe zerkleinern, Schmand, Joghurt, 1 TL Salz, Limettensaft sowie Schnittlauch dazugeben und gut vermengen. Anschließend die Spargelstangen warm oder kalt zusammen mit dem Dip servieren.

Wir wünschen eine schöne Spargelzeit ;-)

