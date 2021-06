Immobilienmakler Stefan Rischke steht euch bei allen Fragen gern zur Verfügung (Bild: Rischke Immobilien)

Mit seiner 200-jährigen Geschichte ist das Immobilienunternehmen Wentzel Dr. deutschlandweit eines der ältesten seiner Branche. Dabei zeichnet es sich vor allem durch seine Offenheit und eine zukunftsweisende Entwicklung aus.

Nachdem Johann Vincent Wentzel im November 1820 mit nur 26 Jahren in die Selbständigkeit als Hausmakler in spätmittelalterlichen Stadtstrukturen in Hamburg startete, entwickelte sich Wentzel Dr. bis heute zu einem Franchise-Unternehmen, das sein Geschäft jüngst um den Baustein des diversifizierten Dienstleistungsportfolio erweiterte und sich so für die Zukunft aufstellte. Innerhalb von sechs Generationen wuchs das Unternehmen zu seiner jetzigen Größe und Bedeutung – und engagierte sich parallel ehrenamtlich für die Interessen der Branche. So war Walter Kießling Mitglied im Bundesvorstand und Jens-Ulrich Kießling war von 2007 bis 2015 Präsident des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) sowie 2009 bis 2016 Präsident des europäischen Verbandes Conseil Européenne de Professions Immobilières.

„Die Offenheit für frische Ideen, um die Chancen der jeweiligen Zeit zu nutzen, hat sich das Familienunternehmen auch in der siebten Generation bewahrt“,

weiß Jovica Denadija, Geschäftsführer bei Wentzel Dr., der das Franchise-Konzept an mehr als 20 Standorten bundesweit vorantreibt. So auch in der Kieler Holtenauer Straße: hier bietet das Team eine individuelle Beratung rund um das Thema Immobilie. Mit seinem Shop in Kiel konzentriert sich das Unternehmen unter der Marke Wentzel Dr. HOMES ganz auf die Region. Es kennt die lokalen Gegebenheiten und setzt sein vielseitiges Know-how in der Beratung ein. So aufgestellt, ist die Unternehmensgruppe Wentzel Dr. bereit, den nächsten Schritt zu machen.

