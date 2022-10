Die Christian-Albrechts-Universität bietet in ihren Ringvorlesungen der Öffentlichkeit einen Einblick in wissenschaftliche Themen. (Bild: Christina Kloodt)

Ab Anfang November erwarten euch regelmäßig montags spannende Ringvorlesungen an der Christian-Albrechts-Universität sowohl in Präsenz als auch digital.

Womit beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich? Was bringen Forschungserkenntnisse im Alltag? Wie tragen Universitäten zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen bei? Wer sich Fragen wie diese stellt, findet einen allgemeinverständlichen Einblick in die Wissenschaft und einen Ort für Austausch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: Jedes Semester steht ein vielfältiges Angebot an Ringvorlesungen bereit.

Krieg und Frieden im östlichen Europa

Die Geschichte der konfliktreichen russisch-ukrainischen Beziehungen, Europas Urangst vor dem Osten oder Kosakische Freiheiten und zarische Autokratie sind einige Themen der Ringvorlesung „Krieg und Frieden im östlichen Europa“ (donnerstags, ab 3.11., 18:00 Uhr, Audimax, Christian-Albrechts-Platz 4; 12.1. digital)

Schwedische Geschichte

Eine Ringvorlesung aus der Skandinavistik nimmt ihre Gäste mit in die Welt des schwedischen Königs Gustav Vasa, der vor 500 Jahren wirkte. Enthalten sind Beiträge aus Geschichte, Religion und Medien, Literatur und Sprache (montags, ab 7.11., 18:15 Uhr, Hörsaal 2, Christian-Albrechts-Platz 3 und digital).

Alter, Gesundheit und aktiver Lebensstil

Im aktuellen Wintersemester findet erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie auch wieder die traditionelle „Ringvorlesung Alter, Gesundheit und aktiver Lebensstil“ statt. Die Themen reichen von Muskelaufbau über Seelsorge bis zur Prävention von Alzheimer oder Parkinson (montags, ab 7.11., 18:15 Uhr, Hans-Heinrich-Driftmann-Hörsaal, Olshausenstraße 75, Gebäude I).

Der Besuch der Ringvorlesungen oder einzelner Termine ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Weitere Ringvorlesungen sowie alle Informationen unter: www.uni-kiel.de/de/veranstaltungen/ringvorlesungen.