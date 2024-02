0

Am 1. März wird Kiel zum Herz der Rockmusik: Das erste Female Fronted Rockfestival öffnet seine Pforten und lädt alle Musikbegeisterten zu einem Abend voller kraftvoller Klänge in den Orange Club der Traumfabrik in Kiel ein. Lies hier, wie du zwei Tickets für das Festival gewinnen kannst!

Drei herausragende Bands mit Frontfrauen an der Spitze versprechen, die Bühne zu erobern und das Publikum in eine Welt voller Energie und Rock'n'Roll mitzureißen. Doch das ist nicht alles: Der beste Metal DJ des echten Nordens wird die Stimmung zwischen den Live-Acts mit treibenden Beats aufrechterhalten und für ein unvergessliches Gesamterlebnis sorgen.

Die Veranstaltung dient nicht nur als Plattform für talentierte Musikerinnen und bietet Rockfans eine unvergleichliche Nacht – auch der gute Zweck kommt nicht zu kurz. Der gesamte Erlös des Abends geht an Projekte der NGO Metality, die sich für die Förderung der Metal-Kultur und -Community einsetzt. Zudem lockt eine Tombola mit unwiderstehlichen Preisen: Exklusiver Merch der Metality Community und des Ballroom Hamburg DJ Kollektivs wartet darauf, von den glücklichen Gewinnern mit nach Hause genommen zu werden.

Gewinne zwei Tickets für das Female Fronted Rockfestival

Für diejenigen, die ihr Rockglück noch vor dem Festival testen möchten, bietet Time For Metal die Chance, zwei Eintrittskarten zu gewinnen. Also, zögert nicht und seid Teil des ersten Female Fronted Rockfestivals in Kiel – für eine Nacht, die nicht nur die Boxen, sondern auch die Herzen zum Beben bringt! Hier gehts zum Gewinnspiel für das Female Fronted Rockfestival.

1. März (20 Uhr) • Orange Club der Traumfabrik in Kiel