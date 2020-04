0

Jetzt heißt es: die Zeit nutzen und kreativ sein. Also ran an die Töpfe oder den Thermomix und neue Rezepte ausprobieren. Wenn ihr ohne Thermomix kocht, könnt ihr die spezifischen Angaben ignorieren und nach eigenem Ermessen weiterkochen. Es funktioniert genauso gut.

25 Min. Zubereitungszeit

Zutaten für 4 Personen

50 g Cashewkerne

2 Knoblauchzehen

½ altbackenes Brötchen, in Stücken

200 g Kichererbsen, (Dose), abgetropft

80 g Rote Bete, gegart, in Stücken

1 TL Korianderpulver

1 TL Kreuzkümmelpulver

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Blättchen von ½ Bund Petersilie

2 rote Zwiebeln, halbiert

200 g Joghurt

Saft von ½ Limette

½ rote Chilischote, in Ringen

½ grüne Chilischote, in Ringen

50 g natives Olivenöl extra

150 g Gurke, in Scheiben

Zubereitung

1. Cashewkerne in den Mixtopf geben und 6 Sek. | Stufe 7 zermahlen, umfüllen. Knoblauchzehen in den Mixtopf geben und 2 Sek. | Turbo zerkleinern. Brötchen in den Mixtopf geben und 10 Sek. | Stufe 9 zu Paniermehl verarbeiten.

2. Kichererbsen und Rote Bete zugeben und 20 Sek. | Stufe 6 pürieren. Cashewkerne, Koriander, Kreuzkümmel, ½ TL Salz sowie ¼ TL Pfeffer zugeben und 10 Sek. | Stufe 3 untermischen. Die Falafelmasse mit feuchten Händen zu kleinen Bällchen formen und auf einen Teller legen. Mixtopf spülen.

3. Die Hälfte der Petersilie in den Mixtopf geben und 1 Sek. | Turbo hacken. Zwiebel in den Mixtopf geben und 6 Sek. | Stufe 7 zerkleinern, mit dem Spatel nach unten schieben. Joghurt, 4 Prisen Salz, Limettensaft sowie Chili zugeben und 20 Sek. | Stufe 3 verrühren.

4. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Falafeln darin knusprig ausbacken. Mit Joghurt und Gurke in Schalen anrichten und mit der restlichen Petersilie garniert servieren.

Tipp:

Aus diesem Gericht könnt ihr ganz einfach eine vegetarische Falafel-Teigtasche machen. Dazu ein Fladenbrot vierteln, einschneiden und mit dem Joghurtdip bestreichen. Dann nach Belieben mit Gemüse und den Falafeln füllen und genießen.

Pro Portion: 328 kcal | 10 g E | 22 g F | 26 g KH

(veg) (cal)

Zum nächsten Rezept: Rigatoni mit Bohnen-Bällchen in Tomatensoße

Noch mehr Rezepte für den Thermomix findet ihr unter www.zaubertopf.de. Andere Kochmagazine könnt ihr in unserem Onlineshop entdecken.