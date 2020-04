(Bild: Foto: Frauke Antholz)

0

Jetzt heißt es: die Zeit nutzen und kreativ sein. Also ran an die Töpfe oder den Thermomix und neue Rezepte ausprobieren. Wenn ihr ohne Thermomix kocht, könnt ihr die spezifischen Angaben ignorieren und nach eigenem Ermessen weiterkochen. Es funktioniert genauso gut.

1 Std. Zubereitungszeit

Zutaten für 2 Personen

30 g Pinienkerne

1 Knoblauchzehen

1 Zwiebel, halbiert

Blättchen von 4 Stielen Oregano

Blättchen von 4 Stielen Thymian

120 g Schwarze Bohnen (Dose), abgetropft

120 g Cannellinibohnen (Dose), abgetropft

1 Eier

35 g Paniermehl

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1000 g Wasser

200 g Rigatoni

4 EL natives Olivenöl extra

2 EL Tomatenmark

100 g Rotwein

250 g Kirschtomaten, in Würfeln

100 g Wasser

½ TL Gemüse-Gewürzpaste

1 TL Zucker

Blättchen von 4 Stielen Basilikum

Zubereitung

1. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fettzugabe goldbraun rösten. Knoblauch und Zwiebel in den Mixtopf geben und 4 Sek. | Stufe 7 zerkleinern. Die Hälfte davon in eine Schüssel umfüllen.

2. Blättchen von jeweils 2 Stielen Oregano und Thymian, Bohnen und Pinienkerne in den Mixtopf dazugeben und 30 Sek. | Stufe 4 zerkleinern. Ei, Paniermehl, 1 TL Salz und 3 Prisen Pfeffer zugeben. 10 Sek. | Stufe 3 vermengen, anschließend die Masse mit dem Spatel nach unten schieben und weitere 10 Sek. | Stufe 3 vermengen. Die Bohnenmasse zu 10 Bällchen Formen. Den Mixtopf spülen.

3. 1000 g Wasser sowie 1/2 TL Salz in den Mixtopf füllen und 8 Min. | 100 °C | Stufe 1 zum kochen bringen. Anschließend die Nudeln hinzugeben und nach Packungsvorgabe | 100 °C | Linkslauf | Stufe 1 garen.

4. Währenddessen 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen. Restlichen Knoblauch und die Zwiebel darin andünsten. Tomatenmark dazu geben und kurz mitrösten. Mit Wein ablöschen, dann die Tomaten, restlichen Blättchen Thymian und Oregano sowie Gemüsebrühe zugeben. Alles ca. 12 Min. köcheln lassen. Mit Zucker, 1/2 TL Salz und 2 Prisen Pfeffer würzen

5. In der Zwischenzeit übriges Öl in einer weiteren Pfanne erhitzen und die Bohnen-Bällchen darin rundherum goldbraun braten. Die Bällchen in die Tomatensoße geben, mit den Rigatoni anrichten und mit den Basilikumblättchen garniert servieren.

Pro Portion: 783 kcal | 24 g E | 30 g F | 108 g KH

(veg) (lac)

Zum nächsten Rezept: Spinat-Bohnen-Eintopf

Noch mehr Rezepte für den Thermomix findet ihr unter www.zaubertopf.de. Andere Kochmagazine könnt ihr in unserem Onlineshop entdecken.