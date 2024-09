(Bild: Adobe Stock)

0

Vom 21. bis 25. Oktober 2024 bietet die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ein aufregendes Schnupperstudium für Schüler*innen der Oberstufe an. Dieses Programm gibt jungen Interessierten die Möglichkeit, einen Einblick in die faszinierende Welt der Informatik und Wirtschaftsinformatik zu gewinnen.

Während des fünftägigen Schnupperstudiums am Institut für Informatik der CAU erwarten dich spannende Vorlesungen und praktische Übungen. Themen wie Data Mining, Geschäftsprozesse, Algorithmen und Programmierung mit Python sind nur einige der Highlights. Darüber hinaus werden auch Theoretische Informatik sowie Ethik und Didaktik behandelt. Klingt das nicht aufregend?

Praktische Erfahrungen sammeln

Ein besonderes Highlight des Schnupperstudiums ist ein Programmierprojekt, das in Kooperation mit einem IT-Unternehmen durchgeführt wird. Hier bekommst du einen realistischen Einblick in den beruflichen Alltag eines Informatikers und kannst wertvolle praktische Erfahrungen sammeln. Natürlich wirst du dabei nicht allein gelassen. Engagierte Mitarbeitende und motivierte Studierende stehen dir zur Seite und unterstützen dich bei jedem Schritt.

Keine Vorkenntnisse nötig

Hast du bisher keine Erfahrung in der Informatik oder Wirtschaftsinformatik? Kein Problem! Für die Teilnahme am Schnupperstudium sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. Alles, was du mitbringen solltest, ist Freude am logischen Denken und Teamarbeit. Das klingt nach dir? Dann zögere nicht und melde dich an!

Anmelden und dabei sein

Der Anmeldeschluss für das Schnupperstudium ist der 10. Oktober 2024. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro und deckt die Kursunterlagen sowie die Mittagsverpflegung ab. Interesse geweckt? Dann melde dich schnell an und sichere dir deinen Platz in diesem spannenden Programm.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du unter www.schueler-inform.de. Mach den ersten Schritt in Richtung deiner beruflichen Zukunft und entdecke die Welt der Informatik!